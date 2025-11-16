Diese Räucherlachs-Creme ist in nur 10 Minuten fertig

Die Adventszeit steht vor der Tür und da darf es zum Frühstück schon mal etwas Besonderes sein. Man gönnt sich schließlich sonst nichts, oder? Das denken wir uns auch und bereiten für das Frühstücksbrötchen eine edle Räucherlachs-Creme zu. Die sieht aus wie vom Feinkosthändler, ist aber 100 Prozent selbstgemacht.

Blitzrezept für Räucherlachs-Creme

Wie einfach sich leckere Aufstriche zubereiten lassen, beweist diese Räucherlachs-Creme. Die begeistert mit einer Bandbreite unterschiedlichster Aromen von salzig über säuerlich bis hin zu würzig. Wenn du wissen möchtest, wie du sie zubereiten kannst, kommt hier das Rezept.

Du magst gern Lachs auf deinem Brötchen, hast aber trotzdem mal Lust, etwas Neues auszuprobieren? Dann ist die Räucherlachs-Creme die beste Wahl. Die vereint nämlich einfach Lachs mit einem cremigen Aufstrich. Dafür gibst du einfach den Fisch zusammen mit Frischkäse und Sauerrahm, Olivenöl, Zitronensaft, Zitronenschale, Dill, Schnittlauch, Kapern, Knoblauchpulver sowie Pfeffer in einen Standmixer und pürierst alles gut durch, bis du eine cremige Masse hast. Die schmeckst du ab und füllst sie danach in eine Schüssel. Da das Auge immer mitisst, dekorierst du die Creme noch mit in Stücke geschnittenem Lachs, etwas Dill und Kapern.

Schmecken lassen kannst du dir die Räucherlachs-Creme auf frischem Baguette, Roggenbrot oder mit knusprigen Crackern. Sie passt aber auch zu Ofenkartoffeln oder als Dip zu Gemüsestick. Wenn du sie zum Servieren in Szene setzen möchtest, kannst du sie in kleine Gläser füllen und mit Zitronenzesten und einem Dillzweig garnieren. So ist sie zum Beispiel auf einem weihnachtlichen Büffet ein besonderer Hingucker.

Du liebst leckere Aufstriche vom Feinkosthändler, möchtest aber nicht jedes Mal viel Geld dafür ausgeben? Die Lösung: selber machen! Das ist viel einfacher als gedacht. Mit diesen Rezepten kannst du unter anderem den Weißen Griechen, einen Toskana-Aufstrich oder Fava, ein griechisches Erbsen-Mus in der eigenen Küche zubereiten.

Räucherlachs-Creme Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Frischkäse

150 g Räucherlachs plus etwas mehr zum Garnieren

2 EL Sauerrahm

2 EL Olivenöl

2 EL Zitronensaft

1 TL Zitronenabrieb von einer Bio-Zitrone

1 EL gehackter Dill

1 EL gehackter Schnittlauch

1 EL Kapern plus etwas mehr zum Garnieren

1/4 TL Knoblauchpulver online, zum Beispiel hier 🛒

schwarzer Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Fülle Frischkäse, Lachs, Sauerrahm, Olivenöl, Zitronensaft, Zitronenschale, Dill, Schnittlauch, Kapern, Knoblauchpulver und Pfeffer in einen Standmixer. Püriere alle Zutaten auf mittlerer Stufe zu einer cremigen Masse. Schmecke die Creme ab und würze ggf. noch mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft nach. Fülle die Räucherlachs-Creme in eine Schale, garniere sie mit einigen Kapern, frischem Dill und in kleinen Stücken geschnittenem Räucherlachs.

