Raffaello-Energy-Balls: kleiner Energiekick mit Kokos und Mandeln

Wenn du den Geschmack von Raffaello liebst, aber eine gesündere Alternative suchst, dann sind diese Raffaello-Energy-Balls genau dein Ding! Sie sind voller Kokosnuss-Genuss ganz ohne raffinierten Zucker oder künstliche Zusätze. Ob als schneller Snack für unterwegs oder vor dem Workout, als gesunde Nascherei zum Kaffee oder sogar als selbstgemachtes Geschenk – unsere Raffaello-Energy-Balls sind immer eine gute Idee!

Gesundes DIY-Raffaello: So machst du Raffaello-Energy-Balls

Für dieses Rezept brauchst du nur eine große Schüssel, in der du die einzelnen Zutaten miteinander vermischen und die Masse für die Raffaello-Energy-Balls herstellen kannst. Und etwas, worin du die kleinen Kokos-Mandel-Kugeln später aufbewahren kannst. Und dann kann’s auch schon losgehen!

Gib die gemahlenen Mandeln, Kokosraspeln, Mandel- und Kokosmus sowie Agavendicksaft und Vanilleextrakt in deine Schüssel und vermenge das Ganze, bis du eine gleichmäßige Masse erhältst. Falls der Teig für die Raffaello-Energy-Balls zu trocken sein sollte, kannst du jederzeit etwas mehr Mus hinzufügen oder alternativ etwas pflanzliche Milch, Wasser oder Kokosöl dazugeben.

Ist die Energy-Ball-Masse soweit fertig, kannst du mit dem Formen beginnen. Nimm dazu immer etwa einen Esslöffel voll und forme mit den Händen kleine Kugeln. Wenn du magst, kannst du eine ganze Mandel in die Energy-Balls drücken, sodass sie noch mehr an Raffaello erinnern. Danach rollst du die Kokos-Mandel-Kugeln in Kokosraspeln. Einmal fertig geformt und umhüllt, kannst du die Raffaello-Energy-Balls sofort genießen. Am besten bewahrst du sie in einem luftdichten Behälter 🛒 im Kühlschrank auf. Dort bleiben sie einige Tage lang frisch und du hast jederzeit einen gesunden Snack, der dir schnell Energie liefert.

Natürlich haben wir noch weitere coole Energy-Balls-Rezepte für dich parat: Probiere zum Beispiel mal diese Matcha-Energy-Balls oder das Rezept für Dattel-Hafer-Energy-Balls. Ein weiterer Snack mit Kokos, der dir bestimmt auch schmecken wird, sind unsere Müsliriegel mit Cranberrys, Kürbiskernen und Kokos.

Raffaello-Energy-Balls Olivia 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 16 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Mandeln gemahlen

80 g Kokosraspeln + extra zum Wälzen

4 EL Mandelmus weiß

2 EL Kokosmus

2-3 EL Agavendicksaft

1 TL Vanilleextrakt

16 ganze Mandeln optional als Füllung Zubereitung Gib die gemahlenen Mandeln, Kokosraspeln, Mandelmus, Kokosmus, Agavendicksaft und Vanilleextrakt in eine Schüssel und vermenge alles miteinander, bis eine gleichmäßige, formbare Masse entsteht.

Forme die Energy Balls, drücke falls gewünscht in jede Kugel eine ganze Mandel und forme sie anschließend wieder rund.

Gib Kokosraspeln in eine Schale und wälze die Raffaello-Energy-Balls darin, bis sie vollständig mit Kokos umhüllt sind.

Genieße die fertigen Raffaello-Energy-Balls oder bewahre sie in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank auf.

