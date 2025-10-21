Ragout fin: elegantes Gericht mit nostalgischem Charme

Ragout fin gehört zu den Klassikern der feinen europäischen Küche und überzeugt mit seiner cremigen, aromatischen Soße und der zarten Kombination aus Fleisch und Champignons. Die feine Pastete eignet sich perfekt für besondere Anlässe, lässt sich aber ebenso gut an einem gemütlichen Sonntag genießen. Mit unserem Rezept gelingt sie dir kinderleicht.

Einfaches Rezept für Ragout fin

Die Geschichte des Ragout fin beginnt im Berlin des 17. Jahrhunderts. Damals kamen rund 6.000 Hugenotten in die Stadt und brachten neue kulinarische Impulse mit. Der enge kulturelle Austausch zwischen Franzosen und Berlinern prägte nicht nur die Sprache und den Lebensstil, sondern auch die Küche der Stadt. Das Ragout fin entwickelte sich zu einem feinen Gericht aus hellem Fleisch, Innereien und einer cremigen weißen Soße, das oft in Blätterteig oder Muschelschalen überbacken wird. Bis heute gilt es als Symbol der Verbindung französischer Raffinesse mit preußischer Kochkunst.

Für unser Ragout fin verwenden wir fertige Pasteten aus Blätterteig. Du musst also nur noch die Füllung zubereiten und sie in die Pastetchen füllen. Für die Füllung benötigst du Hähnchenbrust, Champignons und Zwiebeln, die du klein schneidest und in einer Pfanne mit Butterschmalz anbrätst. Anschließend bestäubst du alles mit Mehl und gießt mit Brühe auf. Dann kommen noch Sahne und gehackte Petersilie dazu. Schmecke die Füllung noch mit Salz, Pfeffer, Worcestershiresauce und Zitronenschale ab. Zum Schluss erwärmst du die Pasteten im Ofen und füllst sie mit dem Ragout.

Ragout fin ist und bleibt ein zeitloser und vielseitiger Klassiker. Du kannst es in Blätterteigpasteten servieren, als warme Vorspeise mit einem frischen Baguette oder sogar als Hauptgericht mit Reis oder Butterkartoffeln.

Ragout fin Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g Hähnchenbrust

1 Zwiebel

200 g Champignons

Butterschmalz zum Braten

1,5 EL Mehl

300 ml Geflügelbrühe

50 ml Weißwein optional

200 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1/2 Zitrone der Abrieb

Worcestershiresauce online z.B. hier 🛒

1/2 Bund Petersilie

4 Blätterteigpastetchen Zubereitung Schneide die Hähnchenbrust in kleine Würfel. Schäle die Zwiebel und hacke sie fein. Säubere die Champignons und schneide sie in Viertel. Erhitze das Butterschmalz in einer Pfanne und brate die Hähnchenwürfel darin 1–2 Minuten an. Gib die Zwiebel und Champignons dazu und brate alles einige Minuten, bis die Pilze leicht Farbe annehmen. Streue das Mehl darüber und rühre es kurz unter, bis es leicht aufschäumt. Lösche mit Brühe und Weißwein ab und rühre alles glatt. Gib die Sahne hinzu und lass das Ragout etwa 10 Minuten sanft köcheln, bis die Soße cremig wird. Würze mit Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und ein paar Tropfen Worcestershiresauce. Hacke die Petersilie, rühre sie unter und lass das Ragout 5 weitere Minuten ziehen. Heize den Ofen auf 120 °C Ober-/Unterhitze vor und erwärme die Blätterteigpasteten 8 Minuten lang. Befülle sie anschließend mit dem heißen Geflügel-Ragout. Serviere das Ragout fin mit einem Salat oder etwas Reis. Notizen Wenn du das Ragout fin zu einem festlichen Anlass servierst, darf die passende Tischdeko nicht fehlen. Bei Geniale Tricks findest du tolle Ideen, um Stil in dein Esszimmer zu bringen.

