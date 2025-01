Rahmgemüse ist eine absolute Lieblingsbeilage für Schnitzel und Co.

Es gehört zu den klassischen Beilagen: sämiges Rahmgemüse, das zu vielen Hauptspeisen wie Schnitzel, Fischstäbchen oder Frikadellen passt. Viele lieben es aber auch als Veggie-Mahlzeit und servieren dazu zum Beispiel ein Blumenkohlsteak oder lediglich Kartoffeln. Denn was simpel erscheinen mag, kann trotzdem schmecken. Wir zeigen dir heute, wie leicht du das Gemüse in der weißen Soße nachkochen kannst.

Rezept für Rahmgemüse: Klassiker, der nie aus der Mode kommt

Wir kochen unser Rahmgemüse heute mit Brokkoli, Kohlrabi und Karotten. Für uns ist diese Dreierkombination einfach ein absoluter Liebling. Aber natürlich schmeckt die Beilage auch mit anderen Gemüsesorten – oder nur zwei statt drei Sorten – toll. Schau einfach mal, was du noch im Kühl- oder Vorratsschrank hast und was du gern verbrauchen möchtest. So passen beispielsweise Erbsen oder Blumenkohl super.

Und noch ein Tipp: Du musst das Rahmgemüse nicht mit frischem Gemüse kochen. Auch tiefgekühlte Ware eignet sich dafür. Nutze entweder direkt ein Mischgemüse oder einzelne gefrorene Gemüsesorten.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du dich für die frische Variante entscheidest, solltest du das Gemüse nicht zu lange kochen. Wir mögen es, wenn es zwar gar ist, aber noch ein wenig Biss besitzt. Aber bevor es so weit ist, müssen wir es erst einmal waschen und putzen. Danach wird es zerkleinert. Damit das Rahmgemüse mehr Aroma erhält, braten wir zuerst eine Zwiebel in einem Topf 🛒 an und nutzen anschließend eine Mehlschwitze, um die Soße schön sämig werden zu lassen. Dann geben wir das restliche Gemüse dazu und lassen es sanft köcheln.

Am Ende schmecken wir das Rahmgemüse mit frisch geriebener Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab. Außerdem rühren wir noch etwas gehackte Petersilie ein. Das war’s!

Übrigens: Diese Beilage schmeckt auch, wenn man sie vegan kocht. Probiere doch mal unser Rezept für veganen Rahmkohlrabi aus! Aber auch Schwarzwurzel in Rahmsoße oder Spätzle mit Rahm-Champignons sind eine leckere Idee.

Rahmgemüse Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Möhren

300 g Kohlrabi

200 g Brokkoli

1 Zwiebel

1 EL Butter

1 EL Mehl oder Stärke

400 ml Gemüsebrühe

200 g Schlagsahne

1 Bund Petersilie

Muskatnuss gerieben

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Möhren und den Kohlrabi und wasche den Brokkoli. Schneide die Möhren in Scheiben, den Kohlrabi in Stücke und den Brokkoli in kleine Röschen.

Ziehe die Zwiebel ab, hacke sie und schwitze sie in Butter an.

Streue das Mehl dazu und rühre es ein. Gieße nach und nach Brühe hinzu und rühre dabei weiter.

Rühre die Sahne ein und gib das klein geschnittene Gemüse dazu. Lass dieses ca. 10 Minuten in der Soße köcheln, bis es gar ist, aber noch Biss hat.

Hacke derweil die Petersilie. Rühre sie abschließend in die Soße ein und schmecke alles mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab. Notizen Du kannst das Rahmgemüse selbstverständlich auch mit anderen Gemüsesorten zubereiten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.