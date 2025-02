Rahmlauch ist eine leckere Beilage für Schnitzel und Co.

Ein Dinner ohne die passende Beilage ist nur halb so gut. Auch wenn sie nicht die Hauptrolle spielen, würde ohne Beilagen wie dieser Rahmlauch etwas fehlen auf dem Teller. Wir zeigen dir, wie du das Rezept ganz leicht nachkochen kannst.

Rahmlauch gelingt auch Anfängern

Die meiste Arbeit bei der Zubereitung von Rahmlauch geht für das Waschen, Putzen und Schneiden vom Porree drauf. Das heißt also, dass du insgesamt sehr wenig Aufwand mit dieser Beilage hast. Wichtig ist, dass du den Lauch nicht nur oberflächlich abspülst, sondern auch zwischen den einzelnen Blättern. Halbiere ihn dafür beispielsweise der Länge nach und ziehe die Schichten ein wenig auseinander, dann lässt du das Wasser darüber laufen. Es ist außerdem möglich, die Stangen zunächst in Ringe zu schneiden und diese anschließend in einem Sieb abzuspülen.

Gut zu wissen: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Porree und Lauch, oder handelt es sich dabei nur um verschiedene Namen für ein und dasselbe Gemüse? Wir haben uns die beiden Begriffe genauer angesehen und geprüft, was dahinter steckt. Außerdem erklären wir dir mehr über die botanischen Eigenschaften und werfen einen Blick auf Anbau und Ernte. Lies mehr dazu in unserem Leckerwissen!

Ist dies erledigt, kann das Gemüse auch schon in einem großen Topf oder in einer großen Pfanne mit Butter angeschwitzt werden. Nach ein paar Minuten kommt etwas Mehl dazu, außerdem gießen wir Gemüsebrühe und Sahne darüber. Das alles muss nun aufkochen und im Anschluss einige Minuten leise köcheln. Die Soße dickt etwas an und kann abschließend abgeschmeckt werden. Dafür verwenden wir frisch geriebene Muskatnuss sowie Salz und Pfeffer.

Das war doch wirklich nicht schwer, oder? Wenn dir diese Art von Beilage mundet, solltest du auch einmal klassisches Rahmgemüse oder veganen Rahmkohlrabi probieren. Mit Lauch schmeckt außerdem überbackener Lauch mit extra viel Käse.