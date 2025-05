Dieser farbenfrohe Salatgenuss bringt Provence-Feeling in die Küche

Du brauchst kein Flugticket nach Frankreich, um ein Stück Provence zu genießen – nur eine Pfanne und ein paar frische Zutaten! Dieser Ratatouille-Salat mit Ziegenfrischläse kombiniert das Beste, was der Mittelmeerraum (oder der heimische Supermarkt) zu bieten hat. Geröstetes mediterranes Gemüse mit Kräutern, milden Ziegenkäse, süßen Honig und ein Hauch Weißweinessig schaffen die perfekte Balance. Ob als leichtes Mittagessen oder raffinierte Beilage – dieser Salat bringt garantiert Urlaubsstimmung in deine Küche.

Ratatouille-Salat mit Ziegenfrischkäse: schnell, einfach und lecker

Wenn ich „Ratatouille“ höre, denke ich automatisch immer zuerst an den Pixar-Film mit der charmanten Kochmaus Rémy. Vielleicht geht es dir ja genauso? Aber dieses Gericht gibt es schon viel länger als den kleinen Gourmet-Nager. Ursprünglich stammt Ratatouille aus der südfranzösischen Region Provence und war einst ein einfaches Bauernessen. Erst später fand Ratatouille seinen Weg in die feine französische Küche – und heute auf deinen Teller!

Das Wort „Ratatouille“ leitet sich vom französischen Verb touiller ab, was so viel bedeutet wie „umrühren“ – und genau das macht man mit diesem Gericht: Man vermischt verschiedene Gemüsesorten zu einem herzhaften Schmorgericht. Früher war Ratatouille eine clevere Art, überschüssiges oder leicht überreifes Gemüse sinnvoll zu verwerten. Paprika, Zucchini, Auberginen und Tomaten – alles, was die Felder hergaben, landete im Topf und wurde mit duftenden Kräutern wie Thymian und Rosmarin verfeinert.

Ob als klassisches Schmorgericht, modern geschichtet oder wie hier als leichter Salat – Ratatouille hat sich über die Jahre immer wieder neu erfunden. Und genau das macht es so besonders. Also, schnapp dir eine große Pfanne 🛒, dein Gemüse, ein paar Kräuter und ein gutes Olivenöl – und zaubere dir deinen eigenen kleinen Hauch Provence in die Küche!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du mal Lust auf Fusion-Küche hast, solltest du unbedingt unser Rezept für Ratatouille-Maultaschen-Auflauf versuchen. Oder wie wäre es mit einem mediterranen Drei-Bohnen-Salat zum nächsten Lunch? Und zum Nachtisch schmeckt diese Apfeltarte à la Ratatouille besonders gut.

Ratatouille-Salat mit Ziegenfrischkäse Olivia 4.21 ( 74 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Paprika

1 Zucchini

1 Aubergine

1 Zwiebel

2 Stiele Thymian

2 Zweige Rosmarin

30 g Pinienkerne

6 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Tomaten

4 EL Weißweinessig

2 EL Honig

150 g Ziegenfrischkäse Zubereitung Wasche das Gemüse und die Kräuter. Viertele die Paprika, entkerne sie und schneide sie in Streifen. Schneide die Zucchini und Aubergine in mundgerechte Stücke. Schäle die Zwiebel und schneide sie in grobe Würfel. Hacke die Kräuter fein.

Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl goldbraun.

Erhitze in einer großen Pfanne 4 EL Öl und brate das Gemüse darin ca. 5 Minuten an. Würze mit Salz und Pfeffer.

Wasche die Tomaten und schneide sie in Stücke. Gib sie gemeinsam mit dem restlichen Gemüse in eine große Schüssel.

Verrühre für das Dressing Essig, Salz, Pfeffer, 1 EL Honig und 2 EL Öl. Gieße das Dressing über das Gemüse. Füge die gehackten Kräuter hinzu. Vermenge alles miteinander.

Krümel den Ziegenfrischkäse über den Salat und garniere mit den gerösteten Pinienkernen. Träufle optional 1 EL Honig über den Ratatouille-Salat.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.