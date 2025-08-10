Gemüse-Ravioli vom Blech: vegetarische Gaumenfreude

Wer sagt, dass Ravioli immer in einen Topf gehören? Heute kommen sie bei uns mal in den Ofen! Heraus kommt ein gemütliches und unkompliziertes Wohlfühlgericht, dass geröstetes Gemüse, zarte Ravioli und eine herrlich würzige Tomatensoße vereint. Wir zeigen dir, wie du Ravioli mit Gemüse vom Blech zubereitest.

Ravioli mit Gemüse vom Blech: unkompliziertes Ofengericht

Womöglich denkst du bei Ravioli genauso wie wir zuerst an die Variante aus der Dose. Matschig, fad im Geschmack und nur in absoluten Notfällen genießbar. Seit der Erfindung der Dosenravioli hat die gefüllte Nudel einen nicht wirklich guten Ruf, obwohl sie eigentlich sehr köstlich sind. Zumindest, wenn man sie richtig zubereitet und in dem Fall auf frische Nudeln setzt. Genau das machen wir in unserem Rezept für Ravioli mit Gemüse vom Blech. Wir schnappen uns ein Päckchen aus dem Kühlregal. Die Sorte ist egal. Hier kannst du die nehmen, die dir am besten schmeckt.

Außerdem wandert jede Menge frisches Gemüse in den Einkaufswagen. Wir haben uns für Zucchini, Paprika und Spinat entschieden. Verfeinern werden wir das Ganze mit Zwiebeln, Knoblauch, getrockneten sowie passierten Tomaten.

Sobald du das Gemüse klein geschnippelt hast, gibst du es mit den Ravioli auf ein Backblech und marinierst alles mit Öl, Kräutern und Gewürzen. Hier kannst du gerne kreativ werden und mit dem würzen, was dir am besten schmeckt. Danach verteilst du die passierten Tomaten darüber. Nun geht’s auch schon für circa 20 Minuten zum Garen in den Ofen. Der Spinat kommt kurz vor Ende für weitere fünf Minuten hinzu.

Währenddessen kannst du einige Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl anrösten. Mit diesen garnieren wir unsere fertigen Ravioli mit Gemüse vom Blech nämlich und sorgen für ein bisschen Crunch und eine spannende Textur. Und die, die es käsig mögen, streuen zusätzlich geriebenen Parmesan über das Ganze. So wird das Gericht noch würziger!

Ravioli mit Gemüse vom Blech Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini

1 orange Paprika

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

8 getrocknete Tomaten

250 g frische Ravioli Sorte nach Wahl

2 EL Olivenöl

1 TL Balsamico-Essig

1 TL Harissa z.B. hier erhältlich 🛒

1 TL Oregano

1 TL Thymian

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Dose passierte Tomaten ca. 400 g

100 ml Gemüsebrühe optional, je nach Bedarf

200 g frischer Spinat

2 EL Pinienkerne

3 EL Parmesan gerieben Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Schneide die Zucchini und die Paprika in mundgerechte Stücke, schäle und schneide die rote Zwiebel in schmale Streifen und hacke den Knoblauch fein. Schneide die getrockneten Tomaten in kleine Stücke.

Verteile das geschnittene Gemüse und die Ravioli auf einem Backblech. Gib die getrockneten Tomaten dazu.

Mische Olivenöl, Balsamico-Essig, Harissa, Oregano, Thymian, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel. Gieße die Mischung über das Gemüse und die Ravioli und mische alles gut durch.

Gieße die passierten Tomaten gleichmäßig über das Blech, sodass Ravioli und Gemüse gut benetzt sind. Falls dir die Sauce zu dick erscheint, gib etwas Gemüsebrühe dazu.

Gare das Ganze für 20 Minuten im Ofen.

Nimm das Blech heraus, verteile den frischen Spinat darüber und schiebe es für weitere 5 Minuten zurück in den Ofen, bis der Spinat zusammengefallen ist.

Röste währenddessen die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl, bis sie goldbraun sind.

Hole das Gemüse-Ravioli-Blech aus dem Ofen, streue die gerösteten Pinienkerne und den geriebenen Parmesan darüber. Serviere das Gericht heiß.

