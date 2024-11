Ravioli mit Walnüssen und Birne: Einmal Nachschlag, bitte!

Kommt dir beim Gedanken an Ravioli auch sofort das Fertiggericht mit Tomatensoße aus der Dose in den Sinn? Das muss nun wirklich nicht sein. Ravioli gehen auch anders. Sie sind gar nicht kompliziert und vor allem viel leckerer als die Dosenvariante. Wir schnappen uns ein paar frische Zutaten und bereiten uns eine extra große Portion Ravioli mit Walnüssen und Birne zu.

Raffiniert und trotzdem einfach: Ravioli mit Walnüssen und Birne

Steht dir mal wieder der Sinn nach Pasta, dann lass doch Spaghetti, Fusilli, Penne und Co. liegen und greife einfach mal zu Ravioli. Die kannst du natürlich auch selbst zubereiten, schneller geht es aber mit fertigen Ravioli aus dem Kühlregal. Die schmecken genauso gut, sind aber viel schneller zubereitet. Du sparst also jede Menge Zeit und musst nicht lange auf dein Essen warten.

Während die Ravioli in einem Topf mit gesalzenem Wasser garen, kannst du schon mal die Soße zubereiten. Dafür hackst du Walnüsse, würfelst eine Knoblauchzehe und schneidest eine Birne ebenfalls in Würfel. Dünste den Knoblauch in einer Pfanne mit zerlassener Butter glasig an und gib dann die Nüsse hinzu. Röste sie kurz mit, bevor du die kleingeschnittene Birne mit in die Pfanne gibst. Lasse sie bei mittlerer Hitze leicht karamellisieren.

Lösche nun mit der Sahne ab, lass die Soße kurz einköcheln, schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab. Rühre noch geriebenen Parmesan unter und gib zum Schluss die Ravioli in die Pfanne. Verrühre alles gut miteinander, sodass alles gut mit Soße bedeckt ist und lass dir das Nudelgericht schmecken.

Pasta in allen Formen und Varianten ist genau dein Ding? Diese tollen Nudelkreationen kennst du vielleicht noch nicht. Probiere doch mal diesen Nudelauflauf mit Grünkohl. Auch Putengeschnetzeltes mit Nudeln oder Tortellini-Auflauf mit Hackfleisch sind köstliche Empfehlungen.