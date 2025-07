Verpasse deinem Kaffee ein fruchtiges Upgrade

Ohne Kaffee, ohne mich, denn ja, ich liebe Kaffee. Ohne meine zwei morgendlichen Tassen bin ich ehrlich gesagt nicht zu viel zu gebrauchen. Dafür würde ich mich als ziemlicher Kaffee-Purist bezeichnen: Kaffee, Wasser, kein Schnickschnack, einfach schwarz, mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Hin und wieder probiere ich aber dennoch Kreationen, die ich besonders ansprechend finde, wie zum Beispiel diesen Red Velvet Kaffee.

Red Velvet Kaffee: schmeckt noch viel besser als er aussieht

Denn ja, auch wenn ich den Lebensspender am liebsten schwarz genieße, so schaffen es spannende Zubereitungsmethoden oder interessante Rezepte dann doch in regelmäßigen Abständen, meine Aufmerksamkeit zu wecken. Gerade kalte Zubereitungen, wie Cold Brew oder Iced Espresso haben es mir aktuell angetan, was vermutlich an den zuletzt sehr heißen Sommertagen lag.

Aber auch geschmacklich lasse ich mich nach genügend Überzeugungsarbeit oder einer höchst ansprechenden Darbietung hin und wieder breitschlagen. Und dieser Red Velvet Kaffee hat da genau ins Schwarze getroffen. Der zarte, nach oben hin heller werdende Rotton, bedeckt von einer cremigen weißen Schicht. Zugegeben: Hier konnte selbst ich nicht nein sagen.

Du kannst für den Red Velvet Kaffee eigentlich den Kaffee benutzen, den du am liebsten trinkst. Falls du dich in der Kaffeebohnenwelt bereits ein wenig auskennst und vielleicht sogar den einen oder anderen Favoriten hast, würde ich dir eine Sorte empfehlen, die etwas fruchtigere Noten hat. Das ergänzt die Kirschgrundlage perfekt und sorgt für ein stimmiges Geschmackserlebnis.

Und auch wenn ich meinen Kaffee am liebsten schwarz trinke, kann ich nicht von der Hand weisen, dass ich gleichzeitig auch eine kleine Naschkatze bin. Dementsprechend rundet die Sahne mit ihrem Hauch von Vanille diese köstliche Kreation ideal ab. Hast du jetzt auch Lust auf diesen hübschen Wachmacher? Dann ab in die Küche und überzeuge dich selbst!

Red Velvet Kaffee Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Kaffee

5-10 Kirschen etwa 50 g , frisch oder aus dem Tiefkühlfach

2 EL Kirschsirup z.B. online hier 🛒 verfügbar

2-3 Eiswürfel nach Geschmack

80 ml Schlagsahne

1 TL Vanillezucker

1 TL Kakaopulver Zubereitung Bereite zuerst den Kaffee zu und lass ihn etwas abkühlen.

Entkerne, falls nötig, die Kirschen. Püriere sie mit einem Stabmixer zusammen mit dem Kirschsirup, bis eine gleichmäßige Konsistenz entsteht.

Fülle die Eiswürfel in ein Glas und gieße die Kirschmischung darüber.

Schlage die Schlagsahne leicht mit dem Vanillezucker auf, bis sie eine weiche, cremige Konsistenz hat.

Gieße den Kaffee in das Glas und anschließend die Sahne langsam darüber. Streue zusätzlich eine Prise Kakaopulver auf die Vanille-Sahne.

