Reis-Bowl mit Tofu: eine gesunde Mahlzeit, die nicht nur Vegetariern schmeckt

Unsere Reis-Bowl mit Tofu und Brokkoli entlockt selbst dem skeptischsten Tofumuffel ein überraschtes „lecker!“ Dabei ist daran nichts Überraschendes. Tofu ist lecker! Diejenigen, die das Gegenteil behaupten, sind leider bisher nicht in den Genuss von knusprig gebratenem, gut gewürztem Tofu gekommen. Das ändert sich mit diesem Rezept!

Reis-Bowl: vielseitiges Gericht für den Alltag

Für die Reis-Bowl mit Tofu und Brokkoli brauchst du weder viele Zutaten noch viel Zeit. In gerade einmal 20 Minuten ist deine leckere Mahlzeit fertig. So ist sie ein idealer Alltagsbegleiter, der auch in stressigen Momenten dafür sorgt, dass du deine gesunden Vorsätze einhältst. Dabei ist die Reis-Bowl auch noch so herrlich vielseitig! Anstelle des Brokkolis kannst du auch andere Gemüsesorten verwenden.

Goldbraun angebratene Zucchini würden ebenfalls wunderbar zu deiner Reis-Bowl passen. Oder wie wäre es mit Pak Choi und einem Spiegelei? Deiner Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Hauptsache, du bereitest den Tofu gut zu. Denn zugegeben, ohne weitere Behandlung kann der Star der asiatischen Küche doch etwas fad schmecken.

Dem wirken wir aber mit Ahornsirup und Sojasoße entgegen. Damit erhält der Tofu ein kräftiges Aroma und wird beim Anbraten herrlich knusprig. Deine Reis-Bowl schmeckt mit Jasminreis besonders gut. Diese Reissorte hat einen wunderbaren Duft, der sich ausgezeichnet für deine sättigende und gesunde Mahlzeit eignet. Bestreue deine Reis-Bowl anschließend mit schwarzem Sesam. Dieser hat ebenfalls einen köstlichen Duft und viele gesundheitsfördernde Eigenschaften.

