Die perfekte Reis-Bowl mit Hähnchen: ein mexikanisch angehauchtes Alltagsgericht

Wer liebt sie nicht, die köstlichen, bunten und würzigen Gerichte der mexikanischen Küche? Von scharf bis mild, von süß bis herzhaft – die mexikanisch inspirierte Küche bietet etwas für jeden Geschmack. Und sie bietet viel mehr als „nur“ Burritos oder Nachos! Heute kommt deshalb eine einfache, aber köstliche Reis-Bowl mit Hähnchen auf den Tisch, die sowohl gesund als auch sättigend ist – und vor allem eins: superlecker!

Reis-Bowl mit Hähnchen: vielseitig anpassbar

Egal ob du Fleischliebhaber bist oder eine vegetarische Variante bevorzugst – die Reis-Bowl mit Hähnchen lässt sich problemlos anpassen. Vegetarisches Fleisch oder Tofu eignen sich hervorragend. Auch ein Spiegelei passt nicht schlecht zur leckeren Reis-Bowl. Passe dieses Rezept deinen Wünschen und Bedürfnissen an!

Alles, was du für unsere Reis-Bowl mit Hähnchen brauchst, sind ein paar frische Zutaten und etwa 40 Minuten Zeit. Wie bei jeder guten Bowl beginnt alles mit einer soliden Grundlage. Koche den Reis, am besten Langkornreis, in leicht gesalzenem Wasser. Er braucht etwa 15-20 Minuten, bis er gar ist und sollte locker, aber nicht zu weich sein.

Während der Reis kocht, widmest du dich dem Hähnchen. Schneide es in kleine Stücke und brate es in Olivenöl an, bis es goldbraun ist. Würze es mit Kreuzkümmel, Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Die Paprika, Zwiebeln und Kirschtomaten sorgen für Frische und einen kleinen „Crunch“ im Gericht. Diese werden einfach kurz in der Pfanne angeschwitzt, sodass sie noch bissfest bleiben.

Schwarze Bohnen und Mais dürfen in keinem mexikanisch angehauchten Gericht fehlen. Sie geben der Reis-Bowl mit Hähnchen nicht nur mehr Geschmack, sondern auch wertvolle Nährstoffe. Diese beiden Zutaten kommen aus der Dose und müssen nur kurz mit dem Gemüse erwärmt werden, was praktisch und zeitsparend ist. Am Ende gibst du den Reis und das Hähnchen wieder in die Pfanne und vermengst alles. Mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Limettensaft abschmecken, fertig ist deine Bowl!

