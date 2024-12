Reispfanne aus der Heißluftfritteuse: Dinner-Idee für Eilige

In der Heißluftfritteuse kann man vieles machen und wir haben schon das ein oder andere Rezept ausprobiert. Unsere neue Entdeckung für hektische Abende: Reispfanne aus der Heißluftfritteuse. Die ist im Nu fertig und schmeckt garantiert allen. Gleich zubereiten!

Einfache Reispfanne aus der Heißluftfritteuse

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sehr häufig unheimlich großen Hunger, wenn ich von der Arbeit komme. Da kann es gar nicht schnell genug gehen, bis endlich etwas zu Essen auf dem Tisch geht. Schnelle und einfache Gerichte sind mir an solchen Tagen am liebsten. Extrapunkte gibt es, wenn ich mit diesen Gerichten gleich noch Essensreste der vergangenen Tage aufbrauchen kann.

Hier hat die Reispfanne aus dem Airfryer ihren großen Auftritt. Dafür brauchst du gekochten Reis, am besten vom Vortag, denn so ist er ausgedampft und trocken. Schaue zudem, was dein Gemüsefach so hergibt. Erbsen, Paprika, Möhren sind alle gern gesehene Gäste im Airfryer-Körbchen. Du hast zudem Hackfleisch oder Hähnchenbrust da? Perfekt, auch die machen sich gut. Außerdem brauchst du noch Sojasoße, etwas Öl, Pfeffer und Salz.

Gare zunächst das Fleisch, wenn du es verwendest, im Körbchen vor. Dann folgt das geschnittene Gemüse und zum Schluss der Reis. Lass alles richtig gut warm werden und rühre es immer wieder um, damit alles ein bisschen knusprig wird. Dann bist du schon fertig und es heißt nur: genießen!

In der Heißluftfritteuse kann man das ein oder andere köstliche Gericht zubereiten. In der Leckerschmecker-Redaktion stehen gerade Berliner aus dem Airfryer hoch im Kurs. Auch Kartoffelpuffer haben wir schon ausprobiert. Und wusstest du, dass du sogar Hühnersuppe in der Heißluftfritteuse machen kannst?

Reispfanne aus der Heißluftfritteuse Nele 3.85 ( 77 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Hähnchenbrustfilet

Salz und Pfeffer

1 EL Öl

1 EL Sojasoße

400 g gekochter Reis

300 g Gemüse nach Wahl z.B. Paprika, Erbsen oder Mais Zubereitung Schneide das Hähnchenbrustfilet in kleine Stücke und würze es mit Salz und Pfeffer. Vermenge es mit dem Öl und der Sojasoße.

Schneide das Gemüse und vermische es mit dem gekochten Reis in einer Schüssel. Würze die Mischung mit Salz und Pfeffer. Mische alles gründlich.

Heize die Heißluftfritteuse auf 180 °C vor. Verteile die Hähnchenstücke gleichmäßig im Korb der Heißluftfritteuse und gare sie für etwa 8–10 Minuten. Wende die Stücke zwischendurch.

Füge den Reis und das Gemüse hinzu, mische alles gut durch und gare die Reispfanne weitere 10 Minuten bei 180 °C. Rühre die Mischung immer mal wieder um, damit alles gleichmäßig bräunt.

