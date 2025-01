Schnelle Reispfanne mit Gemüse: das ideale Rezept für den Feierabend

Eine Reispfanne mit Gemüse ist ein super Alltagsgericht. Wieso? Es ist unkompliziert gemacht, die Zutaten hat man in der Regel bereits zu Hause und man spart sich jede Menge Zeit, da sie in maximal einer halben Stunde fertig auf dem Tisch steht. Das klingt doch vielversprechend!

Einfache Reispfanne mit Gemüse: Blitzrezept

Was wir an der Reispfanne mit Gemüse so lieben? Der Begriff „Gemüse“ ist wunderbar weit gefasst. Das bedeutet, dass du im Prinzip jede Sorte verwenden kannst, die sich gerade in deinem Kühlschrank oder Tiefkühlfach befindet. Wir haben uns heute für Möhren, Paprika und TK-Erbsen entschieden. Die Reispfanne mit Gemüse schmeckt aber auch super mit Brokkoli, Mais oder Zucchini. Auch Zuckerschoten passen gut dazu. Zwiebeln und Knoblauch gehören für uns sowieso zur Standard-Ausstattung und befinden sich immer in unserer Vorratskammer.

Extra-Tipp: Wir geben zum kochenden Reis eine halbe Zwiebel. Das sorgt für mehr Geschmack und die Zwiebel kann man im Anschluss einfach mitessen. Lecker!

Während der Reis vor sich hin köchelt, kannst du dich dem Gemüse widmen. Wasche und putze es und schneide es anschließend klein. Dann kommt alles zusammen in eine große Pfanne und wird angebraten. Uns schmeckt die Reispfanne mit Gemüse besonders gut, wenn das Gemüse noch etwas Biss hat und nicht komplett weich gekocht ist. Brate es daher nicht zu lange!

Abschließend musst du nur noch den Reis unterheben, und schon ist das Essen fertig! Wenn du magst, schmecke die Reispfanne mit Gemüse nicht nur mit Salz und Pfeffer, sondern auch mit etwas Zitronensaft ab. Vor dem Servieren kannst du noch frisch gehackte Petersilie darüber streuen, das sieht besonders ansprechend aus.

