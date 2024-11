Gesunder Sattmacher: Reispfanne mit Hähnchen und Gemüse

Dieses Gericht macht alle satt und glücklich: eine Reispanne mit Hähnchen und Gemüse! Sie schmeckt nicht nur, sondern ist sehr praktisch. Denn abgesehen von der fixen Zubereitungszeit von gerade einmal 20 Minuten kannst du einfach das Gemüse nehmen, das sowieso „wegmuss“. Ein praktisches Rezept zur „Resteverwertung“, in Ermangelung eines appetitlicheren Wortes. Das Ergebnis ist ein gesundes Gericht, das das Potential zum Dauerbrenner in deinem Haushalt hat.

Reispfanne mit Hähnchen und Gemüse: gesunder Allrounder

Ein Allrounder ist die Reispfanne mit Hähnchen deshalb, weil es alle Wünsche erfüllt: die Zutaten erhältst du in jedem Supermarkt und kosten nicht die Welt. Vieles davon hast du sicher bereits zu Hause. Und wenn nicht, kannst du die Reispfanne mit Hähnchen vielseitig abwandeln. Abgesehen davon stehst du für die Zubereitung nicht lange in der Küche und du musst kein Vollprofi sein.

Doch damit nicht genug. Denn abgesehen von den praktischen Eigenschaften der Reispfanne mit Hähnchen ist viel wichtiger: es schmeckt und ist gesund! Nicht umsonst gehört eine Reispfanne mit Hähnchen zum Klassiker unter den Sportlern. Das fettarme und proteinreiche Pfanne schmeckt dank des Gemüses aber nicht nach fadem Fitnessgericht, sondern nach aromatischem Familiendinner für alle.

Um die Reispfanne mit Hähnchen zuzubereiten, kochst du im ersten Schritt den Reis nach Packungsangaben. Währenddessen schneidest du das Hähnchenbrustfilet in Stücke und brätst es in der Pfanne an. Nimm sie anschließend heraus und gib den fertigen Reis mit dem Gemüse in die Pfanne. Zum Schluss gibst du wieder das Fleisch hinein und schmeckst dein Gericht mit Gewürzen und Zitronensaft ab. Also, ran an die Kochschürze!

Ein ähnlich leckeres, aber vegetarisches Gericht ist die Reispfanne mit Gemüse. Feurig geht’s mit unserer mexikanischen Reispfanne zu. Gebratener Eierreis mit Gemüse ist ebenfalls eine vegetarische Alternative mit viel Protein.