Frischer Rettichsalat mit Apfel und Möhren: gesunder Sattmacher im Winter

Entdecke das unterschätzte Wurzelgemüse Rettich von einer neuen Seite: Dieser frische Rettichsalat mit Möhren und Apfel bringt dich gesund durch die kalte Jahreszeit und eignet sich perfekt als Ergänzung zu deftigen Gerichten. Du kennst Rettich bisher nur von der traditionell bayrischen Brotzeit oder in Kimchi-Form? Dann wird es Zeit, dass du unseren erfrischenden und super schnell zubereiteten Rettichsalat mit Möhren und Apfel probierst.

Echte Vitaminbombe: Rettichsalat mit Möhren und Apfel ist schnell und einfach zubereitet

Wann hast du zuletzt Rettich gegessen? Wenn ich an die weiße Wurzel denke, dann sehe ich vor meinem inneren Auge meistens kleine Gläschen mit Sahnemeerettich vor mir. Oder denke an kleine Radieschen. Schade eigentlich, denn Rettich ist ein echtes Superfood, das auf dem winterlichen Speiseplan nicht fehlen sollte. Er versorgt dich mit einer ganzen Reihe an Vitaminen und Mineralstoffen wie zum Beispiel B-Vitaminen, Vitamin C sowie Kalzium und Kalium.

Schon gewusst? Ursprünglich kommt der Rettich aus Ägypten und verbreitete sich über die Jahrhunderte immer weiter auf der Welt.

Für deinen Rettichsalat suchst du dir am besten eine richtig große Rübe aus. Dazu kommen dann noch zwei bis drei Möhren sowie ein Apfel. Nachdem du die Schale dieser Zutaten entfernt hast, geht’s auch schon ans Feinraspeln. Falls du keine Lust hast, dir die Finger mit der klassischen Küchenreibe wund zu hobeln, könnte eine Trommelreibe oder elektrische Gemüsereibe 🛒 die perfekte Ergänzung für deine Küche sein? Danach kommt alles in eine große Schüssel. Das Dressing ist genauso fix zubereitet. Einfach Joghurt, Zitronensaft, Honig sowie Salz und Pfeffer miteinander verrühren und über den Salat geben.

Die Würze des Rettichs wird perfekt durch die Süße der Möhren und das leicht Säuerliche des Apfels ergänzt. Das Joghurt-Dressing gibt zusätzliche Frische und rundet das Ganze ab. Eine echte Geschmacksexplosion!

Du suchst nach weiterer Salat-Inspiration, die dich vitaminreich durch die dunkle Jahreszeit bringt? Dann probiere doch mal unseren Wintersalat mit Mandarine, Traube und Feta, den indischen Krautsalat oder Grünkohlsalat mit geröstetem Kürbis aus.

Rettichsalat mit Möhren und Apfel Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 1 großer Rettich

2-3 Möhren nach Geschmack

1 Apfel Für das Dressing: 200 g Joghurt

1 halbe Zitrone

1 TL Honig

Salz und Pfeffer

frische Petersilie oder Dill optional, zum Garnieren Zubereitung Schäle den Rettich, die Möhren und den Apfel und raspele alles mit einer Küchenreibe in dünne Stifte. Gib alles in eine große Schüssel.

Mische für das Dressing den Joghurt mit dem Saft einer halben Zitrone, Honig sowie jeweils einer Prise Salz und Pfeffer. Gib das Dressing zur Rettich-Möhren-Apfel-Mischung und vermenge alles miteinander.

Zum Schluss kannst du das Ganze noch mit frischer Petersilie oder frischem Dill garnieren. Notizen Die Mengen in diesem Rezept reichen für eine Beilage für 4 Personen. Wenn du den Salat als Hauptspeise servieren möchtest, reichen die Zutaten für 2 Personen.

