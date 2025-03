Berliner mit Orangencreme: Wir haben das Rezept

Es ist wieder so weit, wir feiern Karneval. Da dürfen Berliner, die je nach Region auch Krapfen, Pfannkuchen oder Kräppel heißen, auf keinen Fall fehlen. Wir füllen die süße Leckerei heute aber nicht mit Konfitüre oder Schokolade, sondern mit einer Orangencreme. Hier kommt das Rezept für Berliner mit Orangencreme.

Einfaches Rezept für Berliner mit Orangencreme

In der deutschen Backtradition haben Berliner einen festen Platz und werden oft zu festlichen Anlässen wie Silvester, Karneval oder Geburtstagen serviert. In einigen Regionen Deutschlands ist es Brauch, zu besonderen Anlässen Berliner mit ungewöhnlichen Füllungen zu versehen, um die Gäste zu überraschen.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sich früher zu Silvester immer ein mit Senf gefüllter Berliner unter den Leckerbissen versteckt hat. Biss jemand hinein und verzog das Gesicht, sorgte das für Gelächter und Freude bei allen. Unsere Variante mit Orangencreme bietet eine spannende Abwechslung und unterstreicht, wie vielseitig das süße Gebäck sein kann.

Stelle beim Rezept für Berliner mit Orangencreme zuerst den Hefeteig her, denn er muss etwa eine Stunde gehen. Die Zeit kannst du allerdings nutzen, um die Orangencreme zuzubereiten. Stelle sie anschließend kühl.

Ist der Teig bereit, knete ihn kurz durch und rolle ihn dann aus. Stich nun mit einem Glas oder Ausstecher zehn Kreise aus. Die Teiglinge müssen jetzt eine weitere halbe Stunde gehen, bevor du sie in einem Topf 🛒 mit Öl zu Berlinern ausbacken kannst. Zum Schluss füllst du die Berliner in unserem Rezept mit der gekühlten Orangencreme. Dafür eignet sich ein Spritzbeutel mit langer Tülle am besten.

Probiere doch mal diese fruchtige Variante des Klassikers aus und überrasche deine Liebsten mit selbstgemachten Berlinern mit Orangencreme. Sie werden begeistert sein!

Sind dir klassische Berliner zu fettig, bereite sie doch einfach in der Heißluftfritteuse zu. In der Karnevalszeit schmecken auch fluffige Quarkbällchen richtig gut. Fehlen dürfen aber auf keinen Fall diese süßen Karnevalskugeln.

Berliner mit Orangencreme Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Hefeteig: 500 g Mehl Type 550

250 ml lauwarme Milch

1 Pck. Trockenhefe oder ½ Würfel frische Hefe

70 g Zucker

1 Prise Salz

2 Eier Raumtemperatur

80 g weiche Butter

Öl zum Frittieren Für die Orangencreme: 200 ml Orangensaft frisch gepresst

3 Eigelb

60 g Zucker

1 EL Speisestärke

100 ml Sahne

2 Blatt Gelatine Zum Bestäuben: Puderzucker Zubereitung Siebe das Mehl in eine große Schüssel.

Erwärme die Milch leicht und löse die Hefe mit einem Esslöffel Zucker darin auf. Lass die Mischung 10 Minuten stehen, bis sie schäumt.

Gib Zucker, Salz, Eier und weiche Butter zum Mehl.

Füge die Hefe-Milch-Mischung hinzu und verknete alles 10 Minuten zu einem glatten Teig.

Decke die Schüssel mit einem Tuch ab und lass den Teig an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen, bis er sich verdoppelt hat.

Bereite derweil die Füllung zu. Weiche dafür die Gelatine in kaltem Wasser ein.

Verrühre Eigelb, Zucker und Speisestärke in einem kleinen Topf. Gieße den Orangensaft unter ständigem Rühren dazu. Erhitze die Mischung bei mittlerer Hitze, bis sie eindickt.

Nimm den Topf vom Herd, drücke die Gelatine aus und rühre sie in die heiße Creme ein.

Lass die Creme abkühlen und schlage die Sahne steif. Hebe die Sahne vorsichtig unter die Creme und stelle sie kühl.

Knete den Teig kurz durch und rolle ihn auf einer bemehlten Fläche etwa 1,5 cm dick aus. Stich dann mit einem Glas oder Ausstecher 10 Kreise aus.

Lege die Teiglinge auf ein bemehltes Tuch, decke sie ab und lass sie 30 Minuten ruhen.

Erhitze das Öl in einem Topf auf etwa 170 °C.

Frittiere die Berliner portionsweise von jeder Seite etwa 2 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Lass sie auf Küchenpapier abtropfen und abkühlen.

Fülle die Orangencreme in einen Spritzbeutel mit langer Tülle.

Stich ein kleines Loch in die Seite jedes Berliners und spritze die Creme hinein.

Bestäube die Berliner mit Puderzucker und serviere sie frisch. Notizen Am besten schmecken die Berliner noch am selben Tag!

