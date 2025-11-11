Rezept für Lebkuchen: So schmecken sie wie in Nürnberg

Der wohl bekannteste Weihnachtsmarkt kommt aus Nürnberg, und der Stadt haben wir gleich noch ein weihnachtliches Highlight zu verdanken: mit Schokolade überzogene Nürnberger Lebkuchen, die gerade wieder in den Supermarktregalen zu finden sind. Aber weil wir gern Dinge selbst ausprobieren – und Fans von leckeren DIY-Geschenken sind –, greifen wir im Laden dieses Mal nicht zu, sondern machen die süße Nascherei einfach selbst.

Probiere dieses Rezept für Lebkuchen aus

Die Nürnberger Lebkuchen kennt man auch als Elisen-Lebkuchen, und um ihre Entstehung rankt sich eine wundersame Geschichte. Man erzählt von einem Nürnberger Lebküchner, dessen Tochter schwer erkrankte. Keine Medizin half, und der Bäckermeister bangte um die Gesundheit seiner Tochter.

Weil er nicht wusste, was er tun soll, verzog er sich aus Verzweiflung in seine Backstube und rührte einen Teig an, den er mit allerlei Gewürzen aus dem Orient verfeinerte, da er um deren heilende Wirkung wusste. Auf Mehl verzichtete er, überzog die Lebkuchen aber mit feiner Schokolade, um seinem kranken Kind eine Freude zu machen.

Das Unglaubliche soll geschehen sein: Der Tochter ging es kurz nach dem Verzehr der süßen Lebkuchen besser, sie wurde wieder gesund. Das traditionelle Gebäck erinnert noch heute an diese Geschichte. Der Name des Mädchens: Elisabeth.

Was für eine schöne Erzählung zu Weihnachten! Überrasche deine Lieben nicht nur mit ein paar selbst gebackenen Nürnberger Lebkuchen, sondern auch mit ihrer geheimnisvollen Geschichte. Oder möchtest du die Leckerei lieber allein vernaschen? Psst, wir verraten es niemandem!

Nicht nur in der Weihnachtsbäckerei geht’s so langsam rund, sondern auch in der Deko- und Bastelecke. Verleihe deiner Kaffeetafel mit weihnachtlich gefalteten Servietten das gewisse Etwas und überrasche deine Gäste mit leckeren Plätzchen und einem hübschen Tisch.

Wir bleiben einfach noch ein bisschen in der Weihnachtsbäckerei und freuen uns schon, als Nächstes Kokosmakronen und Spitzbuben mit Marmelade zu backen. Zu unseren Favoriten gehören außerdem Puddingplätzchen wie von Oma und Mandelhörnchen mit Marzipan.