Rhabarber Gin Tonic: Frühling im Glas

Mit einem Rhabarber Gin Tonic holst du dir den Geschmack des Frühlings ins Glas. Jetzt, wo Rhabarber wieder Saison hat, bietet es sich an, die roten Stangen nicht nur in Marmelade, Kuchen und Co. zu verarbeiten, sondern auch mal einen erfrischenden Cocktail daraus zu zaubern. Mit seiner Mischung aus säuerlichen und herben Aromen ist er der absolute Star im Frühling. Wie du einen Rhabarber Gin Tonic mixt, erfährst du hier.

So mixt du einen Rhabarber Gin Tonic

Gibt es etwas Schöneres, als am Abend nach einem langen Tag mit Freunden anzustoßen und so den Feierabend einzuläuten? Ich finde nicht. Dabei probiere ich immer wieder gern neue Cocktail-Kreationen aus, die übrigens auch gerne ganz ohne Alkohol auskommen dürfen. Auch den Rhabarber Gin Tonic kannst du ohne Hochprozentiges mixen. Aber dazu komme ich später noch.

Zuerst soll sich hier erst einmal alles um die klassische Variante drehen. Die besteht aus Rhabarbersirup, Gin, Tonic Water und Vanille. Vanille und Rhabarber sind ein Duo, das sich so gut ergänzt, dass sie einfach zusammengehören. In diesem Drink darf Vanille für den süßen Geschmackskontrast deshalb auch nicht fehlen.

Im Grunde macht der Cocktail so gut wie gar keine Arbeit. Einfach Eiswürfel in ein Glas, Zutaten wie Gin und Rhabarbersirup in einen Shaker geben, umrühren, ins Glas gießen und mit Tonic Water auffüllen. Probiere das Rezept aber mal mit selbst gemachtem Rhabarbersirup aus. Die Stangen bekommst du jetzt frisch zu kaufen und aus der heimischen Küche schmeckt es eben doch am besten.

Kommen wir nun zur alkoholfreien Variante. Viel musst du nicht ändern. Nimm einfach einen Gin ohne Alkohol 🛒, um den Drink zu mixen. Viele Varianten, die du kaufen kannst, lassen geschmacklich keinen Unterschied zur Version mit Alkohol erkennen.

Rhabarber Gin Tonic Judith 3.29 ( 38 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Vanilleschote

100 ml Rhabarbersirup

100 ml Gin

Eiswürfel nach Belieben

400 ml Tonic Water

1 Rhabarberstange für die Deko Zubereitung Schneide die Vanilleschote längs auf und kratze das Mark vorsichtig heraus.

Fülle Rhabarbersirup 🛒 , Gin und das Vanillemark in einen Cocktailshaker oder ein großes Glas und rühre die Zutaten gut um.

Befülle zwei Gläser jeweils bis zur Hälfte mit Eiswürfeln.

Gieße die Rhabarber-Gin-Mischung über das Eis und fülle die Gläser mit Tonic Water auf.

Rühre die Cocktails um und schneide die Rhabarberstange etwa auf die Länge der Gläser und stecke je eine davon in die Cocktails als Deko. Genieße den Drink sofort.

