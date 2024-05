Kuchen für den Frühling: fruchtige Rhabarber-Pudding-Tarte

Ach, ist der Frühling aktuell nicht herrlich? Die Sonne scheint und treibt die Temperaturen in die Höhe, und endlich können wir wieder mehr Zeit draußen verbringen. Und dann verwöhnt die Saison uns auch noch mit allerlei Leckereien wie Rhabarber, aus dem wir heute eine Rhabarber-Pudding-Tarte backen. Machst du mit?

Fruchtige Rhabarber-Pudding-Tarte: So geht’s

Der Pudding für die Rhabarber-Pudding-Tarte ist hausgemacht, denn das ist wirklich nicht viel aufwendiger, als einen aus der Tüte zu kochen. Wer es trotzdem nicht lassen möchte, dem steht es natürlich frei, ein Fixprodukt zu nutzen. Für alle anderen sind nur vier Zutaten relevant, um den Pudding zu zaubern: eine Vanilleschote, Stärke, Zucker und Milch.

Bevor es aber soweit ist, geht’s an den Teig. Zutaten verkneten, zu einer Kugel formen und diese 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Als Nächstes ist der Rhabarber dran. Wusstest du, dass seine Saison am selben Tag endet wie die vom Spargel? Verrückt, nicht wahr? Der Stichtag ist der 24. Juni, der sogenannte Johannistag. Bevor es aber soweit ist, bleibt genügend Zeit, die Stangen in einer Rhabarber-Pudding-Tarte zu verbacken. Also: Rhabarber waschen, Fäden abziehen und das Gemüse in Stücke schneiden. Bestreue sie mit Zucker und lass sie gut abtropfen.

Nun kommen alle Zutaten in einer Tarteform zusammen: zuerst der Teig, dann der Pudding und schließlich die Rhabarberstückchen. Und ab damit in den Ofen!

Lust auf weitere Kuchen wie unsere Rhabarber-Pudding-Tarte? Wir können aktuell vom Rhabarber-Schmand-Kuchen nicht genug bekommen. Aber auch dieser Rhabarberkuchen mit Zimtstreuseln hat es uns mächtig angetan. Für festliche Runden macht sich eine Schneemousse-Torte mit Rhabarber toll auf dem Buffet. Und Schokoholics freuen sich über ein Stück Rhabarber-Schokokuchen. Viel Vergnügen beim Nachbacken!