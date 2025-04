Frühstück, Snack oder Dessert? Rhabarber-Quark-Shake mit Vanille und Orange

Wer sagt, dass Rhabarber immer in Kuchen gehört? Wir haben ihn kurzerhand in den Mixer gepackt – zusammen mit Quark, Milch, Vanille und Orange. Was dabei rauskommt? Ein cremiger, frischer, süß-säuerlicher Shake, der nach Frühling und guter Laune schmeckt. Neugierig? Wir zeigen dir, wie du ihn zubereitest.

Rezept für Rhabarber-Quark-Shake: schnell, lecker, cremig

Rhabarber ist wie der rebellische Cousin im Obstregal – obwohl er botanisch eigentlich zum Gemüse gehört, mischt er in Kuchen, Kompott und Desserts ganz vorne mit. Geschmacklich bringt er ordentlich Schwung auf den Löffel: säuerlich, frisch, mit einer herben Note, die man entweder sofort liebt oder spätestens beim zweiten Bissen zu schätzen lernt.

Aber Rhabarber kann noch mehr als nur die Geschmacksknospen wachküssen: In seinen Stielen steckt eine ordentliche Portion Kalium, das den Wasserhaushalt reguliert, Vitamin C für ein starkes Immunsystem, sowie sekundäre Pflanzenstoffe, die antioxidativ wirken. Ballaststoffe bringt er übrigens auch mit. Das ist gut für unsere Verdauung und hält uns lange satt.

Seine Säure, hauptsächlich die berüchtigte Oxalsäure, ist übrigens der Grund, warum man ihn nicht roh in rauen Mengen futtern sollte. Aber keine Sorge: Gegart und mit etwas Süßem kombiniert, ist Rhabarber absolut unbedenklich und ein echter Frühlingshit.

Kulinarisch ist Rhabarber ein echter Teamplayer: Er liebt süße Gesellschaft wie Erdbeeren, Himbeeren oder Äpfel, fühlt sich aber auch mit Vanille, Zimt, Ingwer oder Kardamom pudelwohl. Wenn du gern experimentierst, kombiniere ihn doch mal mit Minze, Basilikum oder sogar Rosmarin. Damit zauberst du ganz gewiss raffinierte Desserts oder kreative Chutneys. Ein Hauch Honig oder Ahornsirup balanciert die Säure des Rhabarbers wunderbar aus.

Kurz gesagt: Rhabarber ist nicht nur lecker, sondern bringt auch frischen Wind in die Küche – mit Charakter, Charme und einem Spritzer Frühling.

Rhabarber-Quark-Shake Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Abkühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Rhabarber

2 EL Honig

1 Bio-Orange

100 g Quark

250 ml Milch

1 TL Vanille-Extrakt

1 Prise Zimt optional Zubereitung Schäle den Rhabarber, trenne die Enden ab und schneide ihn in kleine Stücke. Gib ihn zusammen mit Honig und etwas Wasser in einen kleinen Topf. Koche ihn bei mittlerer Hitze für etwa 10 Minuten, bis er weich ist und leicht zerfällt. Lass ihn danach vollständig abkühlen.

Während der Rhabarber abkühlt, kannst du etwas von der Schale der Orange abreiben.

Gib den abgekühlten Rhabarber, Quark, Milch, Vanille-Extrakt, Orangenabrieb und optional eine Prise Zimt in einen Mixer oder benutze einen Pürierstab. Mixe alles zu einem cremigen Shake.

Fülle den Rhabarber-Shake in zwei Gläser oder einen Thermobecher für unterwegs 🛒 und genieße ihn gut gekühlt.

