Mit dieser Rhabarber-Ziegenkäse-Tarte trifft herzhaft auf fruchtig-sauer

Die Rhabarbersaison ist in vollem Gange. Eine perfekte Gelegenheit für dich, das vielseitige Gemüse auf neue Arten zu entdecken! Typischerweise werden die knackigen Stangen der Staude in Kompott oder Kuchen verarbeitet. Dieses Rezept für eine köstliche Rhabarber-Ziegenkäse-Tarte beweist, dass sich die Stangen auch hervorragend in einem herzhaften Gericht verwenden lassen.

Rhabarber-Ziegenkäse-Tarte: warm und kalt immer ein Genuss

In dieser Zubereitung harmoniert der säuerliche Rhabarber hervorragend mit dem cremigen, würzigen Ziegenkäse. Der Boden der Tarte wird von einem einfachen Mürbeteig gebildet, der durch einen Hauch Parmesan selbst eine köstliche Würze erhält.

Natürlich ist die Tarte ein besonderer Leckerbissen, wenn sie frisch aus dem Ofen kommt; auch abgekühlt bleibt sie ein wahrer Genuss. So bietet sie sich auch perfekt an, um zu einem Picknick im Park mitgenommen zu werden. Durch den leicht karamellisierten Zucker auf dem Rhabarber wird jeder Bissen zu einem absoluten Genuss.

Diese schmackhafte Tarte wird garantiert jeden überzeugen, dass Rhabarber problemlos auch herzhaft zubereitet werden kann. Wusstest du, dass Rhabarber, obwohl er bei uns vor allem in Kuchen oder Marmeladen verarbeitet wird, gar kein Obst, sondern ein Gemüse ist? Auch, wenn die Botanik sich einig ist, wird er in Amerika seit 1947 gesetzlich dennoch als Obst betrachtet.

Seinen Ursprung hat das Knöterichgewächs im Himalaya. Erst seit dem 18. Jahrhundert wurde er über Russland nach und nach auch in Europa verbreitet – und ist mittlerweile kaum noch von unseren Tischen wegzudenken.

Rhabarber-Ziegenkäse-Tarte Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Tarteform, 26 cm Durchmesser

Backerbsen oder -perlen Zutaten 1x 2x 3x 150 g geriebener Parmesan

250 g Mehl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

4 Eier Größe M

150 g Butter

3 Zweige Thymian

1 Bio-Zitrone

500 g Ziegenfrischkäse

500 g Rhabarber

100 g Zucker Zubereitung Vermische für den Teig etwa 50 g Parmesan, Mehl und eine Prise Salz. Trenne ein Ei und gib das Eigelb zusammen mit 3 EL Wasser zum Mehlgemisch. Schneide die Butter klein und füge sie nach und nach hinzu, während du alles zu einem glatten Mürbeteig verknetest.

Wickel den Teig in Frischhaltefolie ein und lass ihn 10-20 Minuten im Kühlschrank auskühlen.

Wasche den Thymian und hacke die Blätter fein. Putze die Zitrone und reibe etwas von der Schale ab.

Verrühre Ziegenfrischkäse mit dem Zitronenabrieb, den restlichen Eiern, Parmesan sowie den Thymianblättern. Schmecke die Creme mit Salz und Pfeffer ab.

Putze den Rhabarber, indem du die Blätter entfernst und die Stangen gründlich schälst. Schneide sie dann in mundgerechte Stücke und blanchiere sie mit etwa 50 g Zucker in kochendem Wasser.

Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor.

Rolle den Teig flach aus und lege eine eingefettete Tarteform mit ihm aus. Stich ihn mit einer Gabel mehrfach ein, bedecke ihn mit Backpapier und beschwere dieses mit Backerbsen oder -perlen 🛒

Backe den Teig für 20 Minuten.

Verteile die Ziegenfrischkäsecreme gleichmäßig auf dem vorgebackenen Boden und backe die Tarte anschließend für etwa 20 Minuten weiter.

Belege, sobald die Creme etwas fester geworden ist, die Tarte mit den Rhabarberstücken und bestreue sie gleichmäßig mit dem restlichen Zucker. Stelle die Tarte auf die oberste Schiene im Backofen und lass den Zucker für etwa 8 Minuten karamellisieren.

