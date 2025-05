Diese Rhabarbergrütze ist Frühlingsgenuss pur

In meinem Garten wächst der Rhabarber fleißig und ich ernte mehrmals in der Woche einige Stangen, um mir daraus Chutney, Kuchen oder eben diese Rhabarbergrütze zuzubereiten. Sie ist supereinfach gemacht, schmeckt lecker und erinnert mich an meine Omi. Bei ihr gab es die Grütze im Frühling immer als Nachtisch zum Mittag.

Rezept für Rhabarbergrütze wie bei Oma

Rhabarbergrütze wird häufig in Süßspeisen oder Kuchen verarbeitet, denn sein säuerlicher Geschmack harmoniert besonders gut mit Zucker und Vanille. Doch wusstest du, dass die sauren Stangen botanisch gesehen zum Gemüse gehören? Egal, ob Obst oder Gemüse, Rhabarber ist kalorienarm und reich an Vitamin C, K und Ballaststoffen. Die Ernte wird traditionell am Johannistag, dem 24. Juni, beendet, um der Pflanze eine Ruhephase zu gönnen.

Die Zubereitung der Rhabarbergrütze ist denkbar einfach und du benötigst nur vier Zutaten: frischen Rhabarber, Zucker, Vanillepuddingpulver und Wasser.

Beginne damit, die Rhabarberstangen zu waschen oder zu schälen und schneide sie in kleine Stücke. Koche sie anschließend in einem Topf mit Wasser und Zucker auf. Rühre das Puddingpulver in etwas Wasser an und gib es mit hinein. Nun kochst du die Rhabarbergrütze so lange, bis sie die für dich gewünschte Konsistenz hat.

Je länger du sie auf dem Herd lässt, desto weicher und ‚verkochter‘ wird der Rhabarber. Optional kannst du auch noch Erdbeeren oder ein anderes Obst hinzufügen, um dem Ganzen eine zusätzliche geschmackliche Note zu verleihen.

Lass sie vor dem Servieren unbedingt abkühlen, um dir nicht den Mund zu verbrennen. Du kannst sie pur, mit Vanillepudding oder einem Klecks Sahne genießen. Ich persönlich kann es immer kaum erwarten, bis ich den ersten Löffel naschen darf. Geht es dir auch so?

Rhabarbergrütze Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 750 g Rhabarber

100 g Zucker

200 ml Wasser

1 Pck. Vanillepuddingpulver Zubereitung Wasche den Rhabarber und schäle ihn gebebenenfalls. Schneide ihn dann in kleine Stücke.

Gib ihn mit Zucker und Wasser in einen Topf 🛒 und erhitze diesen langsam.

Rühre das Puddingpulver in etwas Wasser an und gib es zum Rhabarber in den Topf.

Lass die Rhabarbergrütze einige Minuten aufkochen, bis sie die richtige Konsistenz hat.

Schmecke sie noch einmal mit Zucker ab und lass sie abkühlen.

