Süß, cremig und nussig: Ricotta-Bällchen mit Pistazien und Honig

Stell dir vor, du sitzt in einem kleinen Café in Norditalien, über dir ein klarer Himmel, die Luft voller mediterraner Düfte. Genau diese Atmosphäre holen wir jetzt in deine Küche! Die Ricotta-Bällchen mit Pistazien und Honig sind ideal als Dessert, Snack oder einfach als süße Belohnung für zwischendurch. Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für Ricotta-Bällchen mit Pistazien und Honig

Lust auf ein bisschen „Dolce Vita“-Feeling? Dann brauchst du dir einfach nur eine Ladung unserer nussig-süßen Ricotta-Bällchen mit Pistazien und Honig zubereiten und genießen. Die weiche, samtige Textur des Ricottas harmoniert perfekt mit dem feinen Knusper der Pistazien. Der Honig legt sich wie ein süßer Schleier über die Bällchen und verleiht ihnen eine leichte Süße, ohne zu aufdringlich zu sein. Diese kleinen Köstlichkeiten locken mit einer ausgewogenen Mischung aus nussigem und cremigem Geschmack, abgerundet durch die subtile Note von Vanille und Frische von Zitrone. Klingt unglaublich köstlich, oder?

Egal, ob du ein Fan süßer Snacks bist, nach einem unkomplizierten Rezept für den nächsten Brunch suchst oder ein ausgefallenes Dessert zaubern möchtest: Die Ricotta-Bällchen passen immer.

Das Beste: Du brauchst nur eine Handvoll Zutaten. Ricotta, Pistazien, Puderzucker, Vanilleextrakt und Zitronenabrieb. Schon kann es losgehen. Vermische den Ricotta mit dem Puderzucker, Zitronenabrieb und Vanilleextrakt zu einer cremigen Masse. Aus dieser formst du dann die Bällchen. Wälze sie anschließend in gehackten Pistazien. Vor dem Servieren beträufelst du sie mit Honig. Schon kannst du die Bällchen genießen.

Experimentiere nach Belieben mit dem Rezept. Ein Hauch Zimt oder Kardamom sorgt für eine warme Würze. Alle Schoko-Fans können ihre Bällchen auch in geschmolzene dunkle Schokolade tauchen und dann mit gehackten Nüssen bestreuen. Auch Mandeln anstelle von Pistazien schmecken richtig lecker.

Wie du siehst, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die Ricotta-Bällchen zuzubereiten. Eines bleibt dabei immer gleich: Sie schmecken fantastisch!

Ricotta-Bällchen mit Pistazien und Honig Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 100 g ungesalzene Pistazien

1 Bio-Zitrone

250 g Ricotta

20 g Puderzucker

1/2 TL Vanilleextrakt findest du online, z.B. hier 🛒

2 EL Honig Zubereitung Hacke die Pistazien fein und gib sie in einen tiefen Teller. Reibe etwas von der Schale der Zitrone ab.

Mische Ricotta, Puderzucker, Zitronenabrieb und Vanilleextrakt in einer Schüssel, bis alles schön cremig ist.

Nimm kleine Portionen der Masse und forme daraus mundgerechte Bällchen.

Wälze jedes Bällchen in den gehackten Pistazien und drücke sie dabei leicht an.

Stelle sie nochmal kurz im Kühlschrank kalt.

Träufle vor dem Servieren etwas Honig über die Ricotta-Bällchen.

