Ricotta-Brot mit geschmorten Tomaten: große Stullenliebe

Wie wäre es mal wieder mit einer Stulle zum Frühstück? Dann hätten wir eine sommerlich-mediterrane Variante für dich im Angebot. Eine geröstete Scheibe Brot trifft auf cremigen Ricotta und im Ofen geschmorte Tomaten. Das ist nicht nur lecker, sondern Sommer in geballter Form. Wir zeigen dir, wie einfach du ein Ricotta-Brot mit geschmorten Tomaten zubereitest.

Ricotta-Brot mit geschmorten Tomaten: fertig in nur 10 Minuten

Möchtest du dich in Windeseile nach Italien beamen, dann brauchst du dafür nur eine Stulle. Natürlich nicht irgendeine, sondern ein Ricotta-Brot mit geschmorten Tomaten. Das schmeckt nach Urlaub am Mittelmeer und ist in zehn Minuten gemacht.

Für unser Ricotta-Brot mit geschmorten Tomaten brauchst du nur wenige Zutaten. Kauf dir ein gutes Brot, ein paar Strauchtomaten, Olivenöl und Ricotta. Außerdem benötigst du noch eine Knoblauchzehe, Balsamicoessig, etwas Zucker sowie Salz und Pfeffer.

Starte damit, die Tomaten zu schmoren. Wasche sie, aber achte darauf, dass sie am Strauch bleiben. Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne, gib Zucker, Salz, Pfeffer und Balsamico hinzu und lege die Tomaten hinein. Lass sie in der Flüssigkeit knapp drei Minuten schmoren und hole sie dann heraus. Danach erhitzt du den Rest des Öls und röstest das Brot darin auf jeder Seite knusprig an. Nimm das Brot danach heraus und reibe es mit einer Knoblauchzehe ein. Bestreiche die Stulle mit Ricotta, lege die geschmorten Tomaten darauf und würde das Brot mit Salz und Pfeffer.

Bei dem von der italienischen Küche inspirierten Brot trifft eine cremige Ricottaschicht auf aromatische Tomaten. Durch das Schmoren in Öl, Balsamico und Zucker wird der Geschmack der Tomaten besonders intensiv.

