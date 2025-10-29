Dieser Dip mit Ricotta und Knoblauch ist unwiderstehlich

Kennst du dieses Gefühl, wenn du eigentlich gar keinen Hunger hast, aber dann steht plötzlich etwas auf dem Tisch, das dich einfach magisch anzieht? Mir geht es relativ oft so. Bei diesem Ricotta-Dip mit geröstetem Knoblauch ist es ganz besonders der Fall – selbst der versteckteste Appetit regt sich, wenn er duftend vor mir steht. Ehe ich mich versehe, sitze ich dann da, ein Stück knuspriges Baguette in der Hand und tunke es ein, wieder und wieder. Hier ist das Rezept, aber Achtung: Davon bekommst du nicht genug.

Ricotta-Dip mit geröstetem Knoblauch: einfach und soo lecker

Dieser Ricotta-Dip mit geröstetem Knoblauch ist im Grunde eine Kombination aus All Stars der Dip-Welt. Ricotta? Super. Oliven? Perfekt. Aber die absolut herausragende Performance in diesem Stück stammt von dem gerösteten Knoblauch. Klar, der klingt simpel – und ist es auch – aber er macht den Unterschied zwischen „Mmh, lecker” und „Wow, was ist DAS denn?”. Das klingt nach Magie, liegt aber an Chemie, genauer gesagt an der sogenannten Maillard-Reaktion. Diese führt nämlich dazu, dass der Knoblauch beim Rösten im Ofen einen süßen, fast schon karamellartigen Geschmack entwickelt. Dieser hat so gar nichts mehr mit seiner manchmal penetranten Schärfe zu tun.

Doch auch die anderen Akteure können sich sehen lassen. Ricotta ist schon herrlich mild und fluffig, und komplimentiert den gerösteten Knoblauch unheimlich elegant, aber durch einen guten Schuss Olivenöl, einem Klecks Joghurt und etwas Zitronensaft wird er so richtig streichzart. Püriere einfach alles mit den gerösteten Knoblauchzehen, schmecke mit Salz und Pfeffer ab und würze nach Lust und Laune mit etwas Oregano und Zitronenabrieb.

Im letzten Akt treten dann endlich auch die schwarzen Oliven auf. Sie sehen auf dem Dip nicht nur hübsch aus, sondern verleihen ihm eine herzhafte, salzige Note, die perfekt mit der milden Süße des Knoblauchs harmoniert. Somit ist der Ricotta-Dip mit geröstetem Knoblauch ein absoluter Hit, der nicht nur dich begeistern wird, sondern auch alle, die ihn probieren.

Ricotta-Dip mit geröstetem Knoblauch Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Knollen Knoblauch

2 EL Olivenöl

500 g Ricotta

100 g griechischer Joghurt

2 EL Zitronensaft

1 TL Zitronenabrieb

1 TL Oregano getrocknet

Salz und Pfeffer

8 schwarze Oliven entsteint und grob gehackt

etwas Olivenöl zum Servieren Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Schneide den oberen Teil der Knoblauchknollen ab, sodass die Zehen leicht freiliegen. Beträufle sie mit Olivenöl, wickle sie in Alufolie und röste sie im Ofen 30-35 Minuten, bis sie weich und goldbraun sind. Lass sie etwas abkühlen und drücke dann die weichen Zehen aus der Schale. Gib den Ricotta, Joghurt, Zitronensaft, Zitronenabrieb, Oregano und den gerösteten Knoblauch in ein hohes Gefäß und püriere alles cremig. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Tipp: Das Pürieren klappt besonders gut mit einem Das Pürieren klappt besonders gut mit einem Pürierstab 🛒 Fülle den Dip in eine Schale, beträufle ihn mit etwas Olivenöl und bestreue ihn mit den gehackten Oliven. Notizen Falls du noch auf der Suche nach gemütlichen Deko-Ideen bist, solltest du mal bei Geniale Tricks vorbeischauen. Dort findest du zum Beispiel Herbstrosen aus bunten Blättern

