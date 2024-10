Süße Ricotta-Hefebrötchen: ein himmlischer Genuss zum Selberbacken

Brötchen gehen nur zum Frühstück? Wer sagt das? Wir jedenfalls nicht. Denn diese süßen Ricotta-Hefebrötchen sind so gut, dass wir jeden verstehen können, der sie rund um die Uhr verputzen könnte. Sie eignen sich natürlich als hervorragendes Frühstück. Doch auch als Snack in der Pause bei der Arbeit oder auf dem Schulhof, als Mitbringsel für einen Brunch oder als Dessert nach einem herzhaften Herbst-Menü schmecken sie wunderbar.

Ricotta-Hefebrötchen: weich und fluffig

Die Ricotta-Hefebrötchen verdanken ihre luftig-weiche Textur einer bestimmten Zutat: Hefe! Dabei handelt es sich, einfach gesagt, um einen Pilz, der sich bei Wärme vermehrt und dabei Gase freisetzt, die den Teig aufgehen lassen. So entsteht die wunderbar weiche und fluffige Textur, die wir alle so lieben. Bei der Zubereitung eines Hefeteigs braucht man vor allem etwas Geduld. Nachdem du die Hefe mit warmer Milch aktiviert hast, braucht der Teig eine gute Stunde, um richtig aufzugehen. In dieser Zeit entwickeln sich nicht nur die Gase, die den Teig luftig machen, sondern auch der volle Geschmack. Ein kleiner Tipp: Achte darauf, dass die Milch nicht zu heiß ist – lauwarm reicht vollkommen. Sonst kann es passieren, dass die Hefe „verbrennt“ und der Teig nicht aufgeht.

Ricotta, eine Zutat, die du vielleicht eher aus herzhaften Gerichten wie Lasagne oder Cannelloni kennst, spielt in diesem Rezept die zweite Hauptrolle. Der cremige Frischkäse wird traditionell aus Molke hergestellt, die bei der Käseproduktion übrigbleibt. Ricotta heißt übersetzt „noch einmal gekocht“, da der Molkekäse bei der Herstellung ein zweites Mal erhitzt wird. Dieser Vorgang macht ihn besonders mild und cremig – perfekt für unsere süßen Ricotta-Hefebrötchen.

Der Käse ist so wunderbar vielseitig und schmeckt sowohl herzhaft als auch süß. In unseren süßen Hefebrötchen sorgt der Ricotta mit etwas Zucker und Vanillezucker für eine angenehm leichte, nicht zu süße Füllung. Ricotta ist übrigens nicht nur lecker, sondern auch reich an Proteinen und relativ fettarm. Ein Grund mehr, ihn häufiger in der Küche zu verwenden!

Dafür haben wir gleich ein paar Ideen parat: Dieser Himbeer-Ricotta-Kuchen schmeckt wunderbar saftig und fruchtig und funktioniert auch mit Beeren aus dem Tiefkühler. Die Tomaten-Ricotta-Quiche ist ein weiterer Beweis für die leckere Vielseitigkeit des italienischen Frischkäses. Und zum Frühstück schmecken auch diese mit Heidelbeeren gefüllten Hefebrötchen wunderbar.