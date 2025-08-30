So einfach werden Walnüsse, Ricotta und Honig zum Genießer-Trio

Der Wecker hat längst geklingelt, du hast schon viel zu oft die Snooze-Taste gedrückt und es ist höchste Zeit, aufzustehen? Bei Zeitdruck lassen viele gerne mal das Frühstück ausfallen. Das muss aber nicht sein. Denn spätestens im Büro angekommen, zwingt dich der Hunger zur Zuckerbombe Schokoriegel zu greifen. In nur zehn Minuten kannst du dir mit diesem Honig-Ricotta-Toast ein leckeres Frühstück zubereiten.

Ricotta-Honig-Toast: leckeres Frühstück in nur 10 Minuten

Gutes Brot, etwas Ricotta, Honig, eine Prise Meersalz und Walnüsse – mehr brauchst du nicht, um dir ein Ricotta-Honig-Toast zuzubereiten. Und das Beste: Du brauchst dafür auch nur knapp zehn Minuten. Schluss mit den Ausreden, dass fürs Frühstück mal wieder keine Zeit war.

Toaste zuerst das Brot knusprig und röste die Walnusskerne in einer Pfanne leicht braun an. Währenddessen verrührst du den Ricotta cremig. Streiche diesen auf das noch warme Brot, träufle Honig darüber, belege alles mit den gerösteten Walnüssen und veredle es zum Schluss mit einer kleinen Prise Meersalz. Als nächstes beißt du auch schon genüsslich in deinen Ricotta-Honig-Toast.

Die Basis dieses Frühstückgerichts, das ganz klar das Zeug hat, ein Klassiker zu werden, ist ein gutes Brot. Hier kannst du verwenden, was dir am besten schmeckt. Die Möglichkeiten reichen von Toast über rustikalem Sauerteigbrot bis in zu körnigem Schwarzbrot.

Aber nicht nur unterschiedliche Brotsorten laden zum Experimentieren ein, auch beim Belag hast du unzählige Möglichkeiten. Statt Ricotta schmeckt das Frühstück auch mit cremig gerührtem Frischkäse. Mit ein paar frischen Beeren (Heidelbeeren oder Himbeeren) oder Feigen verpasst du dem Toast eine fruchtige Note. Und magst du eine herzhafte Variante, kannst du zum Beispiel Ziegenfrischkäse oder Feta verwenden, um das Brot zu besteichen. Als Belag kannst du einen luftgetrockneten Schinken verwenden oder Rucola.

Fan der guten alten Stulle? Dann gönn dir auch mal einen herzhaften French Toast, ein Bauernfrühstück-Sandwich oder ein Hummus-Spiegelei-Toast.

50 g Walnüsse

4 Scheiben Brot z.B. Toast oder Sauerteigbrot

150 g Ricotta

3 EL flüssiger Honig

1 Prise Meersalz Zubereitung Hacke die Walnüsse grob, gib sie in eine Pfanne und röste sie bei mittlerer Hitze ohne Fett an, bis sie goldbraun sind. Nimm sie heraus und lass sie abkühlen.

Toaste das Brot in einem Toaster 🛒 knusprig.

Rühre den Ricotta cremig und bestreiche damit die getoasteten Brotscheiben. Träufle flüssigen Honig darüber und verteile die Walnüsse auf den Broten. Streue je eine kleine Prise Meersalz obendrauf und genieße die Ricotta-Honig-Toast warm.

