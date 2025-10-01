Wenn der Herbst in die Küche einzieht: Rigatoni al Forno mit Kürbis

Schließe die Augen und gib dich ganz dem Duft hin, der aus deinem Ofen kommt, denn heute bereiten wir uns Rigatoni al Forno mit Kürbis zu. Nudeln, Hackfleisch, Käse und Kürbis verschmelzen zu einem unvergleichlich leckeren Genuss. Spürst du schon dieses warme Kribbeln in der Brust? Das ist pure Vorfreude!

Rigatoni al Forno mit Kürbis sind dein neues Herbst-Highlight

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Das Fruchtgemüse ist der absolute Superheld der Herbstküche. Das sehen wir in der Leckerschmecker-Redaktion genauso. Wir verarbeiten die Panzerbeeren, zu denen Kürbis botanisch gesehen zählen, zu allerlei Köstlichkeiten – von cremiger Suppe über Kaiserschmarren bis hin zu Rigatoni al Forno mit Kürbis.

Die Hauptzutaten für die Rigatoni al Forno sind Nudeln, genauer gesagt Rigatoni, Rinderhackfleisch, Hokkaidokürbis und Käse. Zwiebel, Knoblauch, italienische Kräuter und Paprikapulver runden das Gericht ab.

Beginne bei der Zubereitung damit, eine aromatische Soße zuzubereiten. Dafür brätst du Hack, Zwiebeln, Knoblauch und den gewürfelten Kürbis in einer Pfanne an und löschst alles mit Gemüsebrühe und Sahne ab. In der Zwischenzeit kochst du die Nudeln in Salzwasser al dente und mischst sie anschließend mit der cremigen Kürbis-Hack-Soße. Danach wird alles in eine Auflaufform gefüllt, großzügig mit Käse bestreut und etwa 15 Minuten im Ofen goldbraun überbacken.

Wenn das Gericht im Ofen vor sich hin blubbert und eine knusprige, käsige Kruste entwickelt, während deine Küche von unwiderstehlichen Aromen durchzogen wird, wirst du verstehen, warum die Rigatoni al Forno mit Kürbis zu den heimlichen Stars der Herbstküche gehört.

Falls du jetzt Feuer gefangen hast für die goldene Herbstfrucht, probiere unbedingt unser exotisches Kürbis-Sambar – ein würziges indisches Linsengericht. Für alle Pfannen-Fans wartet unsere schnelle Nudelpfanne mit Kürbis und Champignons darauf, deinen Feierabend zu versüßen. Und wenn du es deftig-schwäbisch magst, werden dich unsere cremigen Kürbis-Käsespätzle garantiert um den Finger wickeln!

Du suchst noch die passende Herbstdeko für deinen Tisch? Dann schaue mal bei unseren Kollegen von Geniale Tricks vorbei. Dort zeigen sie dir, wie du einen Butternut-Kürbis aus Pappmaché basteln kannst.

Rigatoni al Forno mit Kürbis Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

400 g Hokkaido

2 EL Öl

500 g Hackfleisch Rind

3 EL Tomatenmark

Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver edelsüß

200 ml Sahne

200 ml Gemüsebrühe

1 TL italienische Kräuter

300 g Nudeln Rigatoni

200 g geriebener Käse z.B. Edamer Zubereitung Setze das Pastawasser auf und heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide beides fein. Schneide den Hokkaido in 1 cm große Würfel. Erhitze das Öl in einer Pfanne und schwitze die Zwiebeln darin an. Gib das Hackfleisch dazu und brate es 1-2 Minuten scharf an. Rühre 1 EL Tomatenmark unter. Gib dann auch den Knoblauch hinzu und würze das Fleisch mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Nun kommt der Kürbis mit in die Pfanne und wird 2-3 Minuten angebraten. Lösche danach alles mit der Gemüsebrühe ab und gieße die Sahne hinzu. Lass alles aufkochen. Gib die Rigatoni ins Pastawasser. Rühre das restliche Tomatenmark unter das Hackfleisch und schmecke es nach Bedarf mit italienischen Kräutern sowie Salz und Pfeffer ab. Lass die Soße rund 30 Minuten köcheln. Gieße die Nudeln ab und gib sie 2 Minuten vor Ende der Garzeiten zur Soße. Fülle zum Schluss alles in eine Auflaufform 🛒 und bestreue es mit Käse. Überbacke die Rigatoni al Forno mit Kürbis für 15 Minuten im Ofen.

