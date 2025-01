Klassiker aus dem Saarland: So lecker schmecken Rigatoni rot-weiß

Spezialgerichte gibt es viele und vermutlich hat jede Stadt ihr ganz eigenes. Spaghettieis aus Mannheim, Auflauf in Marburg, Currywurst in Berlin – und eben Rigatoni rot-weiß in Saarbrücken. Warum diese so beliebt sind und wie gut sie schmecken, erfährst du hier!

Saarbrücker Rigatoni rot-weiß

Neulich schaute ich mit einer Freundin gemeinsam den neuen Tatort des Teams Saarbrücken. Einer der Kommissare ist bekannt dafür, während der Ermittlungsarbeit ständig irgendetwas zu essen und wir machten uns einen Spaß daraus, zu erraten, was er sich in einigen Szenen im Hintergrund in den Mund schob. Eine klassische Sonntagabendbeschäftigung eben. Doch plötzlich wurden wir stutzig: Während der Rest des Teams Hörnchen und Kaffee frühstückte, verspeiste er anscheinend überbackene Nudeln.

Diese ungewöhnliche Frühstückswahl brachte uns zum Stutzen – und zum Recherchieren. Wie du den vorhergehenden Zeilen entnehmen kannst, kommen wir beide nicht aus Saarbrücken. Ich muss außerdem gestehen, dass ich noch nie in der Hauptstadt des kleinesten deutschen Bundeslandes war. Umso überraschter waren wir, als wir darauf stießen, dass der regionale Lieblingssnack Saarbrückens Rigatoni rot-weiß zu sein scheinen.

Ich stieß auf einen Beitrag des Saarländischen Rundfunks, in dem ein Imbissbesitzer davon sprach, dass Rigatoni rot-weiß aufgrund ihres günstigen Preises gut bei den Menschen ankamen (eine Portion gibt es bereits ab drei Euro). Befragte Menschen in der kurzen Sendung sprachen sich wärmstens für das Gericht aus, das übrigens aus mit Käse überbackenen Rigatoni in Tomaten- und Béchamelsoße besteht. Es wird klassisch in einer Aluschale 🛒 mit Plastikgabel serviert und noch im Imbiss mit allerlei Soßen – scharfem Öl, Chilisoße oder sogar Maggi – sowie getrockneten Kräutern verfeinert. Beliebt ist das Gericht besonders in durchfeierten Nächten oder dem Tag darauf.

Du willst dir den Geschmack des Imbisslieblings, der es sogar in die beliebteste Krimireihe im deutschsprachigen Raum geschafft hat, zu Hause schmecken lassen? Dann folge unserem einfachen Rezept und überzeuge dich selbst!

Das Saarland hat neben Rigatoni rot-weiß kulinarisch noch mehr zu bieten. Wie wäre es mit einer Portion Dibbelabbes oder einem Flammkuchen mit Speck und Zwiebeln? Ist dir doch nach etwas anderem, klick dich doch mal durch unseren kulinarischen Reiseführer und lass dich inspirieren!

Rigatoni rot-weiß Nele 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Rigatoni

Salz

500 ml passierte Tomaten

1 Knoblauchzehe

1 1/2 TL getrockneter Oregano

Pfeffer

50 g Butter

50 g Mehl

500 ml Milch

1 TL Gemüsebrühe

200 g Reibekäse

Chiliöl optional, zum Servieren

Tabasco optional, zum Servieren

getrocknete Kräuter optional, zum Servieren Zubereitung Koche die Rigatoni in kochendem Salzwasser al dente.

Während die kochen, rühre aus den passierten Tomaten, einer geriebenen Knoblauchzehe, Oregano, Salz und Pfeffer eine Tomatensoße an.

Erhitze die Butter in einem Topf und rühre das Mehl ein. Röste es etwa 2 Minuten farblos an und lösche dann mit der Milch ab. Rühre die Gemüsebrühe ein und köchele die Soße auf, bis sie angedickt ist.

Heize den Backofen auf 200 °C Grill und Umluft vor.

Vermische die Nudeln mit der Tomatensoße und verteile sie in einer Auflaufform. Gieße die Béchamelsoße und streue den Käse darüber.

Überbacke die Rigatoni 15-20 Minuten im Ofen, bis sie eine goldbraune Kruste haben. Verfeinere sie mit etwas scharfer Soße und getrockneten Kräutern nach Geschmack.

