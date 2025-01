Wärme dich mit einer Rindfleisch-Möhren-Suppe

Auch wenn der Winter gefühlt schon eine Ewigkeit geht, vorbei ist er noch lange nicht. Aber nicht den Kopf hängen lassen – das bedeutet nämlich auch: mehr Zeit für Suppen! Und Suppe ist immer eine gute Idee. Es ist eine kulinarische Umarmung in einer Schüssel, samtig und wärmend. Je deftiger sie ist, desto besser. Rindfleisch-Möhren-Suppe steht deshalb gerade ganz hoch im Kurs. Hier ist ein einfaches Rezept dafür.

Rindfleisch-Möhren-Suppe: wärmend und lecker

Fleisch ist schon eine interessante Zutat. Je nachdem, welchen Teil des Tieres du zubereitest, hat es komplett unterschiedliche Kocheigenschaften, Konsistenzen und sogar Aromen. Für diese Rindfleisch-Möhren-Suppe zum Beispiel verwendest du am besten ein Stück aus der Schulter des Rindes – das Fleisch ist durchwachsen und wird durch langes Schmoren butterzart.

Besonders gut harmoniert so ein kräftiges Stück Fleisch mit süßlichem Wurzelgemüse. Besonders Möhren passen gut zu Rind. Noch dazu sind sie günstig und sind auch im Winter regional verfügbar. So verzichtest du auf lange Transportwege. Schaue auch, dass du Fleisch aus artgerechter Tierhaltung kaufst, am besten in Bio-Qualität.

Die Zubereitung der Rindfleisch-Möhren-Suppe ist einfach, auch wenn sie etwas Zeit in Anspruch nimmt. Beginne damit, die Fleischstücke rundum scharf anzubraten. Dazu gibst du geschnittene Zwiebeln und löschst alles mit Weißwein und Brühe ab. Verwende hier am besten Rinderbrühe, die gibt dem Ganzen einen besonders intensiven Geschmack. Das Fleisch muss nun schmoren, um schön zart zu werden. Gegen Ende kommen noch Kartoffeln und Möhren hinzu.

Der Clou: Wenn das Gemüse weich ist, nimmst du die Fleischstücke aus der Brühe und pürierst die übrigen Zutaten gut durch 🛒. Dadurch bekommt die Suppe eine wunderbar sämige Konsistenz. Das Fleisch gibst du erst jetzt wieder zurück in die cremige Masse. Schon der erste Löffel wird dich verzückt die Augen verdrehen lassen. Mmh, ist das lecker!

Rindfleisch-Möhren-Suppe Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Rindfleisch z. B. aus der Schulter oder Wade

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Öl z. B. Raps- oder Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 Lorbeerblatt

300 ml Weißwein trocken

1,5 Liter Rinderbrühe

400 g Möhren

300 g Kartoffeln

Frische Petersilie oder Koriander zum Garnieren Zubereitung Schneide Rindfleisch in etwa 2 cm große Würfel. Schäle und schneide Zwiebel und Knoblauchzehen klein.

Erhitze das Öl in einem großen Topf und brate das Rindfleisch darin bei hoher Hitze rundherum an, bis es eine schöne braune Kruste hat. Würze mit Salz und Pfeffer.

Füge die gehackten Zwiebeln, den Knoblauch und das Lorbeerblatt zum Fleisch hinzu und brate sie kurz mit, bis sie glasig sind.

Lösch mit Weißwein und 500 ml Brühe ab und schmore das Fleisch etwa 90 Minuten, bis es zart ist.

Schäle in der Zwischenzeit Möhren und Kartoffeln und schneide sie in mundgerechte Stücke.

Gieße den Rest der Brühe an und füge das Gemüse hinzu. Koche es etwa 30 Minuten, bis es gar ist.

Fische das Fleisch und das Lorbeerblatt aus der Suppe und püriere den Rest fein.

Gib das Fleisch wieder zurück zur Suppe und garniere sie mit frischen Kräutern.

