Heidelbeeren, Reis und Rotwein: So servierst du Risotto anders

Ah, Risotto, die Königin der Wohlfühlgerichte! Doch wer sagt eigentlich, dass sie immer nur in Begleitung von Parmesan und Pilzen daherkommen muss? Risotto kann nämlich auch anders: süß-herzhaft und einfach zum Verlieben. Ein Paradebeispiel dafür: Risotto mit Heidelbeeren. Klingt gewagt? Zugegeben, ja. Schmeckt genial? Auf jeden Fall. Probier es unbedingt aus!

Köstlicher Reis: Risotto mit Heidelbeeren

Risotto stammt ursprünglich aus Norditalien. Die italienische Küche hat uns also nicht nur Pizza und Pasta geschenkt, sondern auch diesen cremigen Traum aus Arborio-Reis, Brühe und einer ordentlichen Portion Geduld. Ja, Risotto verlangt etwas Aufmerksamkeit, aber es lohnt sich. Denk einfach an das zarte Schmelzen auf der Zunge.

Du möchtest noch einmal Schritt für Schritt lernen, wie man ein Risotto kocht? Dann können wir dir unser einfaches Grundrezept für Risotto ans Herz legen. Dort erklärt Nele aus der Leckerschmecker-Redaktion noch einmal, wie du das köstliche Reisgericht easy zu Hause zauberst.

Wenn du jetzt Heidelbeeren ins Spiel bringst, erwacht der Klassiker zu neuem Leben. Die fruchtig-süße Note der Beeren harmoniert überraschend gut mit dem leicht erdigen Reis und einem Schuss Rotwein sowie Balsamicoessig in der Soße. Süß trifft herzhaft und sie tanzen zusammen auf deinem Gaumen!

Was dazu passt? Wenn du’s luxuriös magst, serviere ein zartrosa gebratenes Steak dazu – die leichte Süße der Beeren kitzelt den Geschmack des Fleisches. Für Fischliebhaber bietet sich ein leicht gegarter Lachs an. Seine buttrige Textur passt perfekt zur Heidelbeer-Reduktion. Vegetarische Variante gefällig? Mit ein paar Ziegenkäse-Talern oder vegetarischen Bratlingen wird das Risotto zum richtig leckeren Hauptgericht.

Mit dem Risotto mit Heidelbeeren beeindruckst und überrascht du deine Gäste auf jeden Fall. Also schnapp dir den Kochlöffel und zauber diese köstliche Risotto-Variante für deine Lieben. Buon appetito!

Reisgerichte wie Risotto gehen einfach immer und mit Neles Hilfe weißt du spätestens jetzt, wie es gelingt. Mit deinem neuen Wissen kannst du dir jetzt auch ein Mangold-Risotto mit Bacon, Pfifferlingsrisotto oder Zucchini-Risotto zubereiten.

Risotto mit Heidelbeeren Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

6 EL Butter

400 g Risottoreis online z.B. hier 🛒

300 ml Rotwein

800 ml Gemüsebrühe

2 EL Honig

2 EL Balsamicoessig

Salz und Pfeffer

200 g Heidelbeeren Zubereitung Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen und hacke sie klein.

Schmelze 2 EL Butter in einem Topf, füge die gehackte Zwiebel und Knoblauchzehen hinzu und dünste das Ganze an.

Gib den Risottoreis dazu und dünste ihn ebenfalls etwas mit.

Lösche das Ganze mit 100 ml Rotwein ab und lass den Wein vollständig reduzieren.

Füge nach und nach die Gemüsebrühe hinzu, bis der Reis bissfest ist. Rühre dabei regelmäßig um, damit der Reis nicht am Topfboden anklebt.

Schmelze währenddessen in einer kleinen Pfanne die restlichen 4 EL Butter und den Honig.

Gib den Balsamicoessig, die restlichen 200 ml Wein und etwas Salz und Pfeffer dazu und lass die Mischung unter Rühren reduzieren.

Füge dann die Heidelbeeren hinzu und lass die Soße nochmals leicht reduzieren.

Richte das Risotto auf einem Teller an, gib die Heidelbeer-Weinreduktion darüber und serviere dein Risotto mit Heidelbeeren.

