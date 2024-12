Roastbeef mit Pfefferkruste: leckere Alternative zu Gans und Co.

Endlich wieder Weihnachten. Weißt du schon, was du in diesem Jahr zum Fest essen möchtest? Hast du mal keine Lust auf Kartoffelsalat oder die obligatorische Gans, die bei vielen Familien auf dem Tisch landet, dann wäre ein Roastbeef mit Pfefferkruste doch mal eine gute Idee. Dieses traditionell aus dem hinteren Rücken des Rindes geschnittene Stück Fleisch wird als Weihnachtsbraten immer beliebter. Das Besondere: Roastbeef gilt als besonders saftig und ist weniger kompliziert in der Zubereitung als vielleicht vermutet.

Dieses Jahr gibt es mal Roastbeef zu Weihnachten. Das edle Stück Fleisch verfeinern wir mit einer zarten Pfefferkruste und servieren dazu alle Beilagen, die wir gerne essen.

Die Zubereitung eines Roastbeefs ist nicht schwer. Worauf du aber unbedingt achten solltest, ist die Kerntemperatur. Die überprüfst du am besten mit einem Fleischthermometer 🛒. Die Temperatur bestimmt nämlich den Gargrad des Fleisches. Magst du dein Roastbeef medium rare, sollte die Kerntemperatur maximal 55 °Celsius nicht überschreiten. Für medium ist ein Wert von 60 °Celsius eine gute Orientierung. Besonders lecker wird das Stück Fleisch nämlich, wenn es von innen saftig und zart ist und eine intensive rosa Farbe hat. Die Kruste sollte dabei braun und knusprig sein.

Reibe zuerst das Roastbeef gut mit frisch zerstoßenem Pfeffer und Meersalz ein. Danach rührst du eine Marinade aus gehacktem Knoblauch, Olivenöl, Senf, Rosmarin und Thymian an und streichst das damit ein. Brate das Roastbeef in einer Pfanne von allen Seiten scharf an. So entsteht die charakteristische Kruste. Danach gibst du es in eine gefettete Form und backst es im vorgeheizten Ofen, bis das Fleisch den gewünschten Gargrad erreicht hat. Decke es danach zum Ruhen noch mit Alufolie ab und schneide das Roastbeef mit Pfefferkruste in dünne Scheiben. Schwer war das nicht, oder?

Noch mehr Ideen für leckere Weihnachtsbraten gesucht? Dieser Weihnachtshackbraten, unser Orangenhähnchen aus dem Ofen oder ein Rouladen-Schichtbraten sind tolle Alternativen fürs Weihnachtsmenü.

Roastbeef mit Pfefferkruste Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 1 EL Butter für die Form

1,5 kg Roastbeef am Stück

2 EL grob zerstoßener schwarzer Pfeffer

1 TL grobes Meersalz

3 Knoblauchzehen

3 EL Dijon-Senf

2 EL Olivenöl

2 Zweige Rosmarin

1 Zweig Thymian Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Bratform mit der Butter ein.

Tupfe das Roastbeef trocken und schneide eventuell vorhandene Sehnen ab. Reibe das Fleisch rundum mit Salz und Pfeffer ein.

Hacke die Knoblauchzehen. Vermische sie dann mit Dijon-Senf, Olivenöl, Rosmarin und Thymian in einer kleinen Schüssel. Bestreiche das Fleisch großzügig mit der Marinade.

Erhitze eine große Pfanne auf hoher Stufe und brate das Roastbeef von allen Seiten scharf an, bis es eine schöne Kruste bildet.

Lege das Fleisch in die vorbereitete Form und gib es in den vorgeheizten Ofen. Lass es ca. 1,5 Stunden garen. Kontrolliere mit einem Fleischthermometer die Kerntemperatur: 55 °C für medium rare, 60 °C für medium.

Nimm das Roastbeef aus dem Ofen, decke es locker mit Alufolie ab und lass es 10 Minuten ruhen.

Schneide das Roastbeef in dünne Scheiben und richte es auf einer Platte an. Dekoriere es mit frischen Kräutern und serviere es mit deinen Lieblingsbeilagen.

