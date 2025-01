Rösti-Auflauf aus dem Ofen: der verschönert dir den Tag

Schäle die Zwiebel und würfle sie fein. Vermische die Zwiebelwürfel mit den Schinkenwürfeln. Schmilz Butter in einer Pfanne und brate den Zwiebel-Schinken-Mix kurz an.

Rühre aus Käse, Senf und Joghurt eine Soße an und vermische sie mit den Zwiebeln, den Kartoffeln und dem Schinken. Würze alles mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver und fülle die Mischung in die Auflaufform.

Schiebe den Auflauf auf mittlerer Schiene auf einem Rost in den Ofen und backe ihn etwa 45 Minuten ohne Deckel. Nehme den Auflauf aus dem Ofen und drücke mit einem Esslöffel vier Mulden hinein. Schlage in jede Mulde ein Ei, schiebe den Auflauf zurück in den Ofen und backe ihn weiter, bis die Eier die gewünschte Garstufe erreicht haben.