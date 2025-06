Rösti-Schnitzel-Auflauf: So muss ein Ofengericht schmecken

Wer sagt, dass man Schnitzel und Rösti nur schön nebeneinander liegend auf dem Teller genießen darf? Wir packen Fleisch und Beilage zusammen in eine Auflaufform und vermischen sie mit einer käsigen Sahnesoße. Dann wandert das Ganze als Rösti-Schnitzel-Auflauf in den Ofen. Das klingt viel zu lecker, um wahr zu sein? Dann lass uns gleich in die Küche flitzen und den außergewöhnlichen Auflauf nachkochen!

Deftiger Rösti-Schnitzel-Auflauf

Der Rösti-Schnitzel-Auflauf verbindet traditionelle Schweizer und deutsche Aromen. Knusprige Kartoffel-Rösti-Ecken bilden die perfekte Basis für die saftigen Schnitzel, während der geschmolzene Käse dem Ganzen eine unwiderstehliche Cremigkeit verleiht.

Die Ursprünge des spannenden Gerichts lassen sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen, als einfache Bauerngerichte in der Schweiz und Deutschland populär wurden und häufig zur Resteverwendung, für alles, was da war, dienten. Heute ist der Rösti-Schnitzel-Auflauf eine beliebte Wahl für Familienessen und gesellige Zusammenkünfte – schließlich ist das Rezept für bis zu acht Portionen ausgelegt.

Der deftige Auflauf ist die perfekte Wahl für alle, die gerne neue Rezepte ausprobieren und Zutaten außergewöhnlich miteinander kombinieren. Wie bei unserem Gyros-Nudelauflauf, der würziges Gyros mit Nudeln und einer cremigen Soße vereint. Oder der ausgefallene Knödelauflauf.

Wer es lieber süß mag, zaubert einen amerikanischen Süßkartoffelauflauf mit Marshmallows. Ja, du liest richtig, die tolle Knolle wird mit der Süßigkeit aus Schaumzucker überbacken. Klingt außergewöhnlich, wird aber in den USA gerne als Beilage zum traditionellen Thanksgiving-Dinner gegessen. Und auch wir sagen, das schmeckt!

Versuche, angesichts der verlockenden Rezepte nicht den Überblick zu verlieren und lass uns heute erst einmal den Rösti-Schnitzel-Auflauf zubereiten. Auf die Schnitzel, fertig, los!

Rösti-Schnitzel-Auflauf Vanessa 4.80 ( 20 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 8 Kochutensilien (z.B. diese 🛒 1 ofenfeste Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 1 Paket Rösti-Ecken

8 dünne Schnitzel

Salz

Pfeffer

4 EL Öl

400 g Frischkäse mit Kräutern

etwas Milch oder Sahne

200 g geriebener Käse Emmentaler, Gouda Zubereitung Lasse die Rösti antauen. Würze die Schnitzel mit Salz und Pfeffer und brate sie kurz in etwas Öl an. Verteile sie dann in einer Auflaufform.

Rühre den Frischkäse mit der Milch bzw. Sahne glatt.

Füge den geriebenen Käse hinzu und rühre ihn unter. Gieße die Soße über die Schnitzel.

Zerbröckle nun die aufgetauten Rösti und streue sie darüber. Backe alles bei 200 °C etwa 30 Minuten im Backofen.

