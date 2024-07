Zucchini roh essen? Mit diesem Rezept super lecker!

Wusstest du, dass du Zucchini vor dem Verzehr nicht kochen musst? Falls dich die Vorstellung verwirrt, bereite doch einfach mal diesen rohen Zucchinisalat zu. Er ist nicht nur schnell zubereitet, sondern unheimlich lecker. Der überzeugt selbst Zucchini-Muffel vom einzigartig nussigen Geschmack des Sommergemüses.

Rezept für rohen Zucchinisalat

Zucchini haben gerade Hochsaison und sind auf jedem Markt und in jedem Gemüseregal zahlreich vertreten. Das schreit nach neuen Rezeptideen! Und wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir uns nicht immer neue, köstliche Gerichte ausdenken würden. So machen wir heute einen rohen Zucchinisalat. Dieser überzeugt mit sommerlichen Aromen und ist rundum erfrischend.

Für rohen Zucchinisalat brauchst du einige feste, frische Zucchini. Diese schneidest du in hauchdünne Scheiben. Verwende hierfür am besten einen Sparschäler oder einen Gemüsehobel und gib auf deine Finger Acht! Die Zucchinistreifen marinierst du dann mit Olivenöl, Zitronensaft, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Nach einer Weile wird das Gemüse zart und gibt etwas Saft ab. Anschließend mischst du fische Kräuter und etwas Parmesan unter und schon ist der Salat der etwas anderen Art fertig!

Übrigens: Zucchini roh zu essen ist grundsätzlich kein Problem. Du solltest jedoch vor dem Verzehr immer erst ein kleines Stück probieren. Schmeckt es bitter, musst du das Gemüse leider entsorgen. Der bittere Geschmack weist nämlich auf den Stoff Cucurbitacin hin, den die Zucchini zum Selbstschutz produzieren kann. Er ist hitzebeständig und kann bei Verzehr zu schweren Magen-Darm-Verstimmungen führen. Also: Zucchini immer erst probieren!

Roher Zucchinisalat eignet sich ideal als leichtes Mittagessen an einem warmen Arbeitstag oder als Beilage zu Grillgut. Ihr nussiger Geschmack vermischt sich mit zitronig-frischen Aromen und salzigem Käse. In Kombination mit frischen Kräutern ergibt sich so ein Salat, in den man sich hineinsetzen könnte. Also nimm dir wenige Minuten Zeit und breite ihn direkt zu!

