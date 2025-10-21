Ein Kohl-Rezept, das einheizt: Dieses Rosenkohl-Curry bringt dich durch den Herbst

Rosenkohl ist das eine Gemüse, das so viele in ihrer Kindheit nicht mochten und heute in vielen Küchen ein wahres Comeback feiert. Warum? Weil wir gelernt haben, wie unglaublich vielseitig und lecker dieses kleine, grüne Kraftpaket tatsächlich sein kann! Ganz gleich, ob du ein Curry-Liebhaber bist oder einfach mal etwas Neues ausprobieren möchtest: Dieses Rezept für Rosenkohl-Curry ist der perfekte Einstieg, um Rosenkohl auf eine ganz neue Art zu genießen.

Rezept für Rosenkohl-Curry: saisonales Wohlfühlessen

Bereite als Allererstes das Gemüse für das Rosenkohl-Curry vor. Wasche dazu alles gründlich bzw. putze die Pilze, entferne die äußeren Blätter der Rosenkohl-Röschen und die Schale wo sonst überall nötig. Danach geht’s ans Schnippeln: Die Karotten schneidest du in kleine Scheiben, die Zwiebel in Würfel und den Lauch in feine Ringe. Den Rosenkohl halbierst und die Pilze viertelst du. Anschließend kannst du den Knoblauch fein hacken und den Ingwer reiben.

Nun erhitzt du etwas Öl in einem großen Topf 🛒 und brätst darin die Zwiebel und Knoblauch kurz glasig an, bevor du den Ingwer, Curry, Kurkuma, Kreuzkümmel und Paprikapulver hinzugibst und alles einige Minuten weiter zusammen röstest. So können die Gewürze ihre Aromen entfalten. Danach kannst du die Karotten und Champignons sowie den Lauch und Rosenkohl hinzufügen und kurz anbraten. Als Nächstes löschst du das Ganze mit Kokosmilch und Gemüsebrühe ab und lässt das Rosenkohl-Curry für circa 15 bis 20 Minuten köcheln, bis das Gemüse gar ist. Dann kannst du noch den Spinat dazugeben und abschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Servieren kannst du das fertige Rosenkohl-Curry zum Beispiel mit Reis oder Fladenbrot. Toppe es noch mit etwas Joghurt und frischem Koriander. Das rundet den Geschmack des Currys ab.

Du liebst Curry-Gerichte total? Dann koche doch mal unser Kürbis-Wirsing-Curry nach. Ein weiteres, deftiges Gericht, das dich an kalten Tagen von innen heraus wärmt, ist dieser Bauerntopf mit Rosenkohl. Und falls du noch auf der Suche nach einem ausgefallenen Kohl-Rezept bist, dann solltest du dieses Rezept für würzige Rosenkohl-Tarte ausprobieren.

Rosenkohl-Curry Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 g Spinat

500 g Rosenkohl

2 große Karotten

1 Zwiebel

1 Lauch

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer daumengroß

100 g Champignons

2 EL Öl

2 TL Curry-Pulver

1 TL Kurkuma-Pulver

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 Dose Kokosmilch

200 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer nach Geschmack

6 EL Naturjoghurt

1 Bund frischer Koriander zum Garnieren Zubereitung Wasche den Spinat. Entferne die äußeren Blätter der Rosenkohlröschen und halbiere sie. Schäle die Karotten, Zwiebel, Lauch, Knoblauch und Ingwer. Schneide die Karotten in kleine Scheiben, den Lauch in feine Ringe und die Zwiebel in Würfel. Putze die Pilze und viertele sie. Reibe den Knoblauch und Ingwer fein. Erhitze Öl in einem großen Topf und brate die Zwiebel und Knoblauch kurz an. Füge Ingwer, Curry, Kurkuma, Kreuzkümmel und Paprikapulver hinzu und brate alles für weitere 2 Minuten an. Gib die Karotten, den Lauch, die Pilze und den Rosenkohl in den Topf und brate sie 5-7 Minuten lang an, sodass sie ein wenig Röstaroma erhalten. Leere die Kokosmilch und Gemüsebrühe dazu und rühre alles gut um. Lass das Rosenkohl-Curry bei geringer bis mittlerer Hitze für ca. 15-20 Minuten köcheln. Füge den Spinat hinzu und schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Serviere das Rosenkohl-Curry in Schüsseln und garniere es mit jeweils 1 EL Joghurt und frischem Koriander.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.