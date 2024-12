Diese Rosenkohl-Frittata mit Käse könnten wir morgens, mittags, abends verdrücken

Eine Frittata ist die italienische Antwort aufs Omelette und deutlich dicker, goldbraun angebraten und mit Käse verfeinert. Herrlich. Noch besser wird sie, wenn du Rosenkohl hinzufügst. Diese Rosenkohl-Frittata schmeckt morgens zum ausgedehnten Frühstück, aber auch als Mittag- und Abendessen. Auch als Snack bei der Arbeit eine gute Idee.

Rezept für Rosenkohl-Frittata

Warum lieben auf einmal alle Rosenkohl? Das wunderbare Wintergemüse scheint plötzlich allen zu schmecken, dabei war es doch einst so verschrien. Stellt sich heraus, wir sind alle erwachsen geworden und haben den tollen Geschmack der Röschen endlich erkannt. Wurde auch Zeit! Das heimische Gewächs ist nicht nur lecker und gesund, sondern auch sehr vielseitig.

Das beweist auch unsere Rosenkohl-Frittata. Der Name leitet sich vom italienischen Wort „fritta“ ab, was so viel wie „gebraten“ bedeutet. Während ein Omelett oft gefüllt und zusammengefaltet wird, bleibt die Frittata „offen“. Käse ist Pflicht, in unserem Fall ist es Parmesan. Ein weiterer Unterschied: Die Frittata wird meist im Ofen fertig gebacken, was sie besonders fluffig und leicht macht. Du kannst die Frittata pur genießen oder mit deinem Lieblingsgemüse kombinieren.

Wenn’s mal keine Rosenkohl-Frittata sein soll, kannst du Spinat verwenden und den Parmesan mit Feta oder geriebenem Mozzarella austauschen. Auch ein paar Speckwürfel oder sogar Kürbis passen wunderbar dazu. Lass deiner Kreativität freien Lauf – theoretisch könntest du jeden Tag ein neues Frittata-Rezept kreieren.

Brauchst du dafür Inspiration? Die findest du auf unserer Seite. Um ein paar Beispiele zu nennen: Die Kartoffel-Frittata mit Pilzen schmeckt ausgezeichnet. Auch die leichte Zucchini-Frittata oder die leckere Mangold-Feta-Frittata werden dir schmecken.