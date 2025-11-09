Der beste Grund, im Herbst den Ofen anzuwerfen

Wir lieben Aufläufe. Wenn es im Herbst wieder früher dunkel wird und die Temperaturen sinken, muss etwas Deftiges auf den Tisch. Ein Rosenkohl-Hackfleisch-Auflauf mit knuspriger Käsehaube kommt da doch wie gerufen.

Rezept für Rosenkohl-Hackfleisch-Auflauf

Einfach ein paar Zutaten in eine Auflaufform geben, Soße und Käse drüber, in den Ofen schieben und kurze Zeit später steht ein warmer, dampfender Auflauf auf dem Tisch. Und da die Kohlsaison bereits eingeläutet wurde, gibt es heute einen Rosenkohl-Hackfleisch-Auflauf.

Rosenkohl ist ein typisches Winter- und Herbstgemüse. Es ist vollgepackt mit Ballaststoffen, Vitamin C, Magnesium und Folsäure. Rundum: Rosenkohl ist einfach perfekt, um gut satt zu werden und in der kalten Jahreszeit gesund zu bleiben. Aber da nur Kohl doch etwas eindimensional ist, vermischen wir ihn mit angebratenem Hackfleisch, einer cremigen Soße und geriebenem Käse. Welchen Käse du nimmst, ist deinem Geschmack überlassen. Klassiker sind Gouda oder Emmentaler. Wer es würziger mag, probiert Bergkäse oder Parmesan.

Für den Auflauf kochst du den Kohl erst vor und brätst das Hack zusammen mit Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne an. Das löschst du mit Brühe und Sahne ab. Gib Senf und Gewürze dazu und lass alles köcheln, bis eine sämige Soße entsteht.

Dann verteilst du den vorgekochten Rosenkohl in eine gefettete Auflaufform, gießt die Hackfleisch-Sahnesoße darüber und bestreust alles mit geriebenem Käse. Anschließend wandert der Auflauf zum Backen in den Ofen. Wenn der Käse goldbraun ist und ein verführerischer Duft durch die Küche wandert, ist es Zeit, sich den Auflauf schmecken zu lassen.

Aufläufe wärmen nicht nur den Bauch, sondern auch die Seele. Gönn dir eine extragroße Portion davon und genieße auch einen deftigen Cowboy-Auflauf, einen Blumenkohl-Käse-Auflauf oder einen Kürbis-Hackfleisch-Auflauf.

Rosenkohl-Hackfleisch-Auflauf Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 500 g Rosenkohl

Salz

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Butter plus etwas mehr für die Form

400 g gemischtes Hackfleisch

200 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

1 EL Senf

1 TL Paprikapulver edelsüß, online, zum Beispiel hier 🛒

1 TL getrockneter Thymian

Pfeffer nach Geschmack

150 g geriebener Käse z.B. Gouda oder Emmentaler Zubehör 1 Auflaufform, ca. 25 x 30 cm Zubereitung Putze den Rosenkohl, entferne die äußeren Blätter und schneide den Strunk leicht kreuzförmig ein. Koche ihn in einem Topf mit leicht gesalzenem Wasser 6 – 8 Minuten bissfest, gieße ihn ab und stelle ihn danach beiseite. Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor und fette eine Auflaufform mit Butter ein. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein. Erhitze Butter in einer Pfanne. Brate das Hackfleisch darin scharf an, bis es braun und krümelig ist. Füge die Zwiebel und den Knoblauch hinzu und brate beides für 2 – 3 Minuten mit an. Lösche das Hackfleisch mit Brühe und Sahne ab. Rühre Senf, Paprikapulver und Thymian ein. Lass die Soße 5 Minuten leicht köcheln, bis sie cremig ist. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Gib den Rosenkohl in die vorbereitete Auflaufform und verteile das Hackfleisch mit der Soße gleichmäßig darüber. Streue den Käse darauf und backe den Auflauf für 25 – 30 Minuten im Ofen, bis der Käse goldbraun und knusprig ist. Notizen Für gemütliche Stimmung an trüben Herbsttagen sorgt dieses DIY-Teelicht mit Heidekraut

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.