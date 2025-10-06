Koche ein Rosenkohl-Kartoffel-Gulasch und mach’s dir gemütlich

Gulasch muss immer mit Fleisch gekocht werden? Stimmt ja gar nicht, auch ohne schmeckt es wunderbar. Wer zweifelt, hat wahrscheinlich noch nie eine Gemüsevariante wie dieses Rosenkohl-Kartoffel-Gulasch probiert und sollte es schleunigst nachholen. Vor allem jetzt im Herbst und kommenden Winter ist das Wohlfühlessen ein echter Genuss.

Rezept für Rosenkohl-Kartoffel-Gulasch: deftige Veggie-Küche

Die Zubereitung des Rosenkohl-Kartoffel-Gulaschs dauert nur etwas länger als eine halbe Stunde. Wer fit in der Küche ist, bekommt es sogar schneller hin. Am meisten Zeit benötigt vermutlich das Putzen des Rosenkohls, aber mit flinken Händen ist das fix erledigt. Als Nächstes wollen Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln und Knoblauch geschält und zerkleinert werden. Damit ist die meiste Mühe bereits erledigt.

In Öl werden Zwiebel- und Knoblauchwürfel nun zunächst angeschwitzt. Anschließend kommt Tomatenmark dazu, das kurz karamellisiert und dann untergerührt wird. Gleich darauf dürfen die Kartoffelstücke mit in den Topf und nach einiger Zeit nacheinander auch gehackte Tomaten aus der Dose und Brühe. Die Kartoffeln köcheln nun vor sich hin, dann gesellen sich Rosenkohl und Möhren hinzu. Ein paar Minuten später sollte das Rosenkohl-Kartoffel-Gulasch fertig sein. Nur noch einmal abschmecken, das war’s!

Na so was: Wusstest du, dass du Kartoffeln in der Mikrowelle kochen kannst? Wir verraten dir, worauf du achten musst, damit es klappt. Wenn du dich entscheidest, die Knollen doch im Topf zu kochen, erklären wir dir, warum du Kartoffeln mit kaltem Wasser aufsetzen solltest.

