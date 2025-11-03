Dieser Rosenkohl-Kartoffelauflauf ist pure Wohlfühlküche

Der Herbst ist da, die Temperaturen sinken – und wir lieben es! Jetzt macht es besonders viel Spaß, deftige Gerichte wie diesen Rosenkohl-Kartoffelauflauf zu kochen. Kohl hat jetzt Hochsaison, Kartoffeln lieben wir sowieso, was könnte also besser passen als dieses leckere Ofengericht?

Rezept für Rosenkohl-Kartoffelauflauf: Ofengericht zum Verlieben

Dieser Rosenkohl-Kartoffelauflauf vereint alles, wovon wir aktuell nicht genug bekommen können: Kartoffeln treffen auf Kohl, beide nehmen in einer würzigen Sahnesoße Platz, und dann wird das Ganze auch noch mit Käse überbacken! Kann es etwas schöneres geben? Noch ein Pluspunkt dieses Ofengerichtes: Die Zubereitung ist herrlich unkompliziert, sodass sie auch Kochanfänger mühelos schaffen. Es spricht also wirklich nichts dagegen, den Auflauf sofort nachzukochen.

Tipp: Wenn du dich vegan ernährst, musst du auf den Rosenkohl-Kartoffelauflauf nicht verzichten. Ersetze Sahne und Käse einfach durch pflanzenbasierte Alternativen und genieße trotzdem diesen wunderbar winterlichen Schmaus.

Wir beginnen mit den Kartoffeln, indem wir sie schälen und kleinschneiden. Während sie kurz in Salzwasser vorkochen, putzen wir den Rosenkohl und blanchieren ihn. Als Nächsten ziehen wir Zwiebel und Knoblauch ab, hacken beides und braten die Gemüsestücke in Öl an. Dann geben wir Mehl dazu, rühren es ein und gießen Gemüsebrühe und Sahne hinein. Unter Rühren entsteht eine cremige Soße, die wir mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken.

Im nächsten Schritt landen alle Zutaten in einer Auflaufform🛒, werden mit Käse bestreut und im Ofen zum Rosenkohl-Kartoffelauflauf gebacken. Das war’s!

Wir schieben direkt den nächsten Auflauf in den Ofen: Wird es ein Kürbis-Kohl-Auflauf oder ein Spitzkohl-Kartoffel-Auflauf? Auch dieser Blumenkohl-Käse-Auflauf lacht uns an. Bei so viel Auswahl fällt es wirklich nicht leicht, sich zu entscheiden. Zum Glück ist der Winter noch lang!

Damit nicht nur das Essen schmeckt, sondern auch das Ambiente stimmt, stellen unsere Kollegen von Geniale Tricks dir jede Menge Deko-Ideen für einen hübsch gedeckten Tisch vor. Wie wäre es mit einer Kürbispyramide mit Trockenblumen? Gleich nachbasteln!

Rosenkohl-Kartoffelauflauf Franziska Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 700 g Kartoffeln

Salz

500 g Rosenkohl

1 große Zwiebel

1 große Knoblauchzehe

3 EL Öl

3 EL Mehl

300 ml Gemüsebrühe

200 g Sahne

Muskatnuss frisch gerieben

Pfeffer

100 g Käse gerieben Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie klein. Koche in für 10 Minuten in Salzwasser und gieße sie ab. Entferne derweil die äußeren Blätter der Kohlköpfe und deren Strunk. Blanchiere ihn 5 Minuten in Salzwasser und schrecke ihn anschließend mit Eiswasser ab. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke sie. Schwitze beides in einer Pfanne mit Öl an. Rühre das Mehl ins Öl, sodass eine Mehlschwitze entsteht. Gieße nun die Brühe und die Sahne dazu und lass die Soße unter Rühren andicken. Schmecke sie mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab. Fette eine Auflaufform ein und fülle sowohl die Kartoffeln als auch den Kohl hinein. Gieße die Soße darüber. Streue Käse über den Auflauf und backe ihn bei 180 °C Ober-/ Unterhitze für 25-30 Minuten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.