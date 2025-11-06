Rosenkohl-Spätzle-Auflauf: Wohlfühlküche vom Feinsten

Herbst und gutes Essen gehören für mich einfach zusammen. Wenn es draußen ungemütlich ist, mache ich es mir in den eigenen vier Wänden umso schöner. Da darf ein passendes Wohlfühlessen wie dieser Rosenkohl-Spätzle-Auflauf natürlich nicht fehlen. Wir zeigen dir, wie du ihn zubereitest.

Herbstliches Rezept: Rosenkohl-Spätzle-Auflauf

Aufläufe schmecken immer. Aber vor allem im Herbst sind sie von unserem Speiseplan nicht wegzudenken. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Ihre Zubereitung ist meist unkompliziert, sie enthalten alle möglichen Lieblingszutaten, sind wandelbar und – nicht zu unterschätzen – sie sind mit Käse überbacken. Ein herbstlicher Favorit ist da der Rosenkohl-Spätzle-Auflauf, der gerade einmal aus vier Hauptzutaten besteht: Spätzle, Rosenkohl, Speck und Käse.

Da niemand wirklich gern lange in der Küche steht, wenn der Magen knurrt, verwenden wir für unseren Auflauf fertige Spätzle aus dem Supermarkt. Das spart dir viel Zeit, denn du musst die Spätzle nur kochen und nicht extra einen Teig dafür zubereiten. Koche auch den Rosenkohl vor, so benötigt der Auflauf nicht so viel Zeit im Ofen. Aus Sahne, Milch, Knoblauch, Zwiebel, Speck und Gewürzen kochst du eine cremige Soße in der Pfanne. In die kommen dann die fertigen Spätzle und der gekochte Rosenkohl.

Anschließend füllst du alle Zutaten in eine Auflaufform 🛒, streust den Käse darüber und schiebst den Auflauf in den Ofen, der den Rest erledigt. Wenn der Käse eine knusprig, goldbraune Schicht gebildet hat, ist der Rosenkohl-Spätzle-Auflauf fertig zum Servieren.

Auf der Suche nach weiteren herbstlichen Auflauf-Rezepten? Dann bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Ein deftiges Highlight ist zum Beispiel dieser Bauernauflauf mit Kartoffeln, Speck und Käse. Darf der Auflauf gern noch mehr nach Herbst schmecken, dann probiere doch mal unser Kürbis-Rosenkohl-Gratin. Für Fans leichterer Küche ist der Nudelauflauf mit Feta und Spinat eine klare Empfehlung.

Rosenkohl-Spätzle-Auflauf Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 TL Butter

500 g frischer Rosenkohl

Salz

400 g Spätzle

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

150 g Schinkenwürfel

200 ml Sahne

100 ml Milch

Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

200 g geriebener Käse Zubereitung Fette eine Auflaufform mit Butter ein und heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor Wasche den Rosenkohl, entferne die äußeren Blätter und halbiere ihn. Koche die geteilten Röschen dann in einem Topf mit leicht gesalzenem Wasser für ca. 10 Minuten bissfest. Koche die Spätzle in einem Topf mit gesalzenem Wasser nach Packungsangabe. Schäle in der Zwischenzeit Zwiebel und Knoblauch und hacke sie klein. Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne und schwitze Zwiebel und Knoblauch darin glasig an. Füge die Schinkenwürfel hinzu und brate sie leicht braun mit an. Gib Sahne und Milch mit in die Pfanne, verrühre alle Zutaten gut miteinander und würze anschließend mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Lass die Soße zum Eindicken einige Minuten auf mittlerer Stufe köcheln. Gieße das Kochwasser von Spätzle und Rosenkohl ab und verrühre beides gut mit der Soße. Fülle den Pfanneninhalt in die vorbereitete Auflaufform, streue den geriebenen Käse darüber und backe ihn für 25 Minuten auf mittlerer Schiene im vorgeheizten Backofen, bis der Käse eine goldbraune Kruste gebildet hat. Serviere den Auflauf frisch und warm aus dem Ofen zum Beispiel mit einem Salat.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.