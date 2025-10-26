Diese schnelle Rosenkohl-Speck-Pasta macht glücklich

Es ist schon längst kein Geheimnis mehr, dass kaum zwei Zutaten so perfekt miteinander harmonieren wie Rosenkohl und Speck. Auch wir lieben diese Kombination und haben schon das eine oder andere Lieblingsrezept, in denen die beiden Zutaten gemeinsam glänzen, vorgestellt. Trotzdem können wir einfach nicht genug davon bekommen und präsentieren heute eine neue Idee: Rosenkohl-Speck-Pasta in einer cremigen Soße. Für uns ein schnelles wie einfaches Wohlfühlessen, das perfekt in den Winter passt.

Einfache Zubereitung: Rosenkohl-Speck-Pasta

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Bis zur nächsten festlichen Schlemmerei an Silvester oder Neujahr sind jetzt wieder einfache und schnelle Gerichte angesagt, wie etwa diese Rosenkohl-Speck-Pasta in cremiger Soße. Du brauchst für die Zubereitung nur knapp 30 Minuten und wenige Zutaten.

Während du Nudeln in einem Topf mit Salzwasser bissfest kochst, wäschst und halbierst du den Rosenkohl und schneidest Zwiebel sowie Knoblauch in feine Würfel. Brate dann den Rosenkohl in etwas Öl in einer großen Pfanne 🛒 an, bis er leicht gebräunt ist. Nimm den Kohl danach wieder heraus und stelle ihn beiseite.

Als Nächstes brätst du den Speck knusprig, fügst Zwiebel und Knoblauch hinzu und dünstest beides glasig an. Lösche alles mit Sahne ab, würze die Soße mit Salz, Pfeffer sowie Muskatnuss und lass sie kurz köcheln. Gib den Rosenkohl, die Nudeln und etwas Nudelwasser in die Pfanne und verteile die Rosenkohl-Speck-Pasta anschließend auf Tellern. Streue noch geriebenen Parmesan über das Gericht und lass es dir schmecken!

Schnelle Nudelgerichte gewünscht? Dann probiere doch mal unsere Kürbis-Speck-Nudeln. Ebenfalls in einer halben Stunde kochst du diese Kürbis-Nudeln mit Salbei. Noch schneller steht die Gemüsepasta mit Ricotta auf dem Tisch.

Rosenkohl-Speck-Pasta Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 300 g Pasta z.B. Penne

200 g Rosenkohl

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

150 g Speckwürfel

200 ml Sahne

50 g geriebener Parmesan

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss Zubereitung Koche die Pasta in einem großen Topf mit Salzwasser nach Packungsanweisung al dente. Hebe anschließend 150 ml Nudelwassers auf. Wasche und halbiere den Rosenkohl. Erhitze dann das Olivenöl in einer Pfanne und brate die Rosenkohlhälften für 5 Minuten leicht braun an. Nimm den Rosenkohl anschließend aus der Pfanne. Schneide Zwiebel und Knoblauch in kleine Würfel. Brate dann ohne weiteres Fett die Speckwürfel in der Pfanne knusprig an. Füge Zwiebel und Knoblauch hinzu und brate sie ca. 2 Minuten mit an. Reduziere die Hitze und gieße die Sahne mit in die Pfanne. Würze mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss. Lass die Sauce kurz aufkochen. Gib den Rosenkohl und die gekochte Pasta mit in die Pfanne. Gieße das Nudelwasser hinzu und verrühre alles gut miteinander. Verteile die Pasta auf Teller und bestreue sie großzügig mit frisch geriebenem Parmesan.

