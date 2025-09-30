Du suchst nach einem echten Wohlfühlgericht für die kalten Tage? Dann bist du soeben fündig geworden: Dieser Rosenkohlauflauf mit Lachs und Kartoffeln ist wie gemacht für den Herbst. Warm, nährend und unfassbar lecker, und dazu noch aus dem Ofen – kann es etwas besseres geben?

Rezept für Rosenkohlauflauf mit Lachs und Kartoffeln

Dieses Ofengericht vereint alles, wonach man sich an kalten Tagen sehnt: Es verbreitet einen verführerischen Duft, beinhaltet saisonale Zutaten, die wir jetzt besonders lieben und wird mit Käse überbacken. Kohl trifft auf Kartoffeln und Lachs, dazu gibt’s eine cremige Soße. Schon bei dem Gedanken an diese Kombination läuft uns das Wasser im Mund zusammen.

Die Zubereitung des Rosenkohlauflaufs mit Lachs und Kartoffeln ist herrlich einfach. Kartoffeln schälen, klein schneiden und kochen, Rosenkohl putzen und halbieren und Lachs tropfen tupfen und zerkleinern. Für die Soße schneiden wir schnell eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe klein, vermischen sie mit Sahne und Eiern und würzen mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer.

Gut zu wissen: Wie gesund ist eigentlich Lachs? Der Fisch gehört zwar zu den fettreichsten Arten, versorgt uns aber dennoch mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Diese sollen Herzinfarkten vorbeugen und den Cholesterinspiegel senken. Die ungesättigten Fettsäuren wirken sich außerdem positiv auf den Blutdruck aus.

Alle Zutaten wandern anschließend gemeinsam in eine Auflaufform 🛒, werden mit geriebenem Käse bestreut und im Ofen gebacken. Schon nach wenigen Minuten lockt der Duft vom Rosenkohlauflauf mit Lachs und Kartoffeln viele hungrige Mäuler in die Küche. Nur noch kurz warten, gleich ist er fertig!

Wir haben noch mehr Ideen für gemütliche Abende: Koche einen Rotkohl-Auflauf mit Schupfnudeln oder einen Kürbis-Kohl-Auflauf. Unser Blumenkohl-Käse-Auflauf ist ebenfalls einen Versuch wert.

Extra-Tipp: Schmücke deine Dinnertafel mit selbst gemachter Deko! Bei unseren Kollegen von Geniale Tricks erfährst du, wie du einen Kerzenständer aus Kupferrohr bastelst. Tolle Idee!

Rosenkohlauflauf mit Lachs und Kartoffeln Franziska 4.07 ( 91 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 550 g Kartoffeln

Salz

400 g Rosenkohl

500 g Lachsfilet

1 Zwiebel

1 große Knoblauchzehe

300 ml Sahne

2 Eier

100 g Käse gerieben

Muskatnuss frisch gerieben

Pfeffer Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie in Würfel. Koche diese 10 Minuten in Salzwasser vor.

Putze den Rosenkohl und halbiere ihn. Tupfe den Lachs trocken und schneide ihn in Stücke.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides. Vermische sie mit der Sahne und den Eiern und würze die Soße mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer.

Gieße die Kartoffeln ab und fülle sie zusammen mit dem Kohl und dem Lachs in eine Auflaufform. Gieße die Soße darüber und bestreue alles mit Käse.

Backe den Auflauf für 30-40 Minuten bei 180 °C Ober-/ Unterhitze.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.