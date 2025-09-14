Duftende Versuchung: Rosenmarmelade zum Selbermachen

Du denkst, Rosen sind nur zum Anschauen und dran Schnuppern da? Falsch gedacht! Mit diesem Rezept bringst du den zarten Duft und unverwechselbaren Geschmack echter Rosen direkt auf dein Brot. Diese selbstgemachte Rosenmarmelade ist eine wahre Liebeserklärung ans Frühstück – süß, blumig und mit einem Hauch von Nelken für die Extraportion Magie. Klingt edel? Ist es auch! Und dabei so leicht gemacht, dass du nur wenige Handgriffe brauchst.

Rezept für Rosenmarmelade: traumhafter Frühstückszauber

Rosenmarmelade schmeckt so, wie ein Garten in voller Blüten duftet – süß, zart und romantisch. Der erste Löffel bringt ein unverwechselbares Aroma mit sich, das floral, leicht süßlich und doch nicht überwältigend ist. Die feine Säure der Zitrone und die sanfte Würze der Nelken geben dem Ganzen eine wunderbar ausbalancierte Tiefe. Es ist ein Geschmack, der an Sommer erinnert, an Spaziergänge durch blühende Rosengärten oder vielleicht sogar an köstliche Leckereien aus einer orientalischen Küche.

Diese Marmelade ist nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch für die Nase und die Augen. Schon beim Öffnen des Glases entfaltet sich ein betörender Duft nach frisch gepflückten Rosenblüten, der deine Küche in eine blumige Wohlfühloase verwandelt. Die leuchtend rosa Farbe der Marmelade macht sie außerdem zu einem echten Hingucker – ein kleines Kunstwerk auf deinem Frühstückstisch.

Wenn du mal einen wirklich schlechten Tag hast, dann gönn dir einen Moment für dich, einen Teelöffel dieser Marmelade, und lass ihre Magie wirken. Ihre süßen und blumigen Aromen bringen dich sofort an einen glücklicheren Ort. Egal, ob auf einem simplen Toast, in einem edlen Dessert oder pur vom Löffel – Rosenmarmelade ist wie eine kleine Umarmung in Glasform.

Wir bei Leckerschmecker sind richtige Süßmäuler und lieben Marmelade. Bei uns gibt es aktuell Brombeer-Lakritz-Marmelade, Aprikosen-Lavendel-Marmelade und Kürbismarmelade zum Frühstück.

Rosenmarmelade Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Gläser (à 250 g) Zutaten 1x 2x 3x 100 g ungespritzte, frische Rosenblätter z.B. Duftrosen

250 ml Wasser

3 Nelken

500 g Gelierzucker 2:1, z.B. hier erhältlich 🛒

2 EL Zitronensaft Zubereitung Wasche die Rosenblätter vorsichtig in kaltem Wasser und tupfe sie trocken.

Gib die Rosenblätter, das Wasser und die Nelken in einen Topf und erhitze die Mischung langsam. Bringe sie dann zum Kochen und lass sie für 5 Minuten leicht köcheln, sodass die Nelken ihren Geschmack abgeben.

Entferne die Nelken.

Rühre den Gelierzucker in den Topf und lass die Marmelade unter ständigem Rühren 3-4 Minuten sprudelnd kochen.

Füge den Zitronensaft hinzu und lass die Mischung noch 1 weitere Minute kochen.

Mach eine Gelierprobe.

Fülle die heiße Marmelade sofort in sterile Gläser und verschließe sie gut. Stell die Gläser für ein paar Minuten auf den Kopf, damit sie ein Vakuum bilden.

