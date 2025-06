Alles aus einer Auflaufform: Rosmarin-Hähnchenschenkel mit Ofenkartoffeln

Das tolle an Ofengerichten? Sie machen kaum Arbeit und schmecken einfach fantastisch. Du brauchst nur die entsprechenden Zutaten vorbereiten, die eigentliche Arbeit, nämlich das Fertigbacken, übernimmt dein Backofen für dich. Klingt toll, oder? Dann besorg dir schnell alle Zutaten für diese leckeren Rosmarin-Hähnchenschenkel mit Ofenkartoffeln.

Rezept für Rosmarin-Hähnchenschenkel mit Ofenkartoffeln

Dieses Rezept für Rosmarin-Hähnchenschenkel mit Ofenkartoffeln ist wunderbar aromatisch und perfekt, wenn es mal etwas Besonderes geben soll, das trotzdem nicht viel Arbeit macht.

Sowohl die Hähnchenschenkel als auch die Kartoffeln werden in nur einer großen Auflaufform gebacken. Viel mehr Geschirr als noch eine Schüssel brauchst du nicht.

Beginne damit, die Kartoffeln zu waschen und zu vierteln. Schneide die Zwiebel in Streifen und ziehe den Knoblauch ab. Vermenge in einer Schüssel dann die Kartoffeln mit Öl, Zwiebel, etwas Rosmarin, Salz, Pfeffer, Zitronenscheiben und Knoblauch. Verteile danach alles in einer Auflaufform.

Die Hähnchenschenkel würzt du mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Träufle anschließend Olivenöl über das Fleisch und lege das Hähnchen mit der Hautseite nach oben auf die Kartoffeln. Zum Schluss kommen die restlichen Rosmarinzweige und etwas flüssiger Honig obendrauf. Nun muss nur noch alles im Ofen knusprig backen.

Dank der Rosmarin-Hähnchenschenkel mit Ofenkartoffeln erhältst du ein Gericht, das direkt fix und fertig ist. Eine extra Beilage brauchst du nicht. Möchtest du etwas mehr Abwechslung, dann verwandle die Ofenkartoffeln einfach in Ofengemüse und füge noch Paprika, Zucchini und Aubergine hinzu. Lecker schmeckt auch ein passender Dip wie etwa ein Tzatziki dazu.

Rosmarin-Hähnchenschenkel mit Ofenkartoffeln Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online zum Beispiel hier 🛒 1 Auflaufform, ca. 30 × 40 cm Zutaten 1x 2x 3x 800 g festkochende Kartoffeln

2 rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

1 Bio-Zitrone

5 Zweige frischer Rosmarin

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

4 Hähnchenschenkel mit Haut und Knochen

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1 EL flüssiger Honig Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Wasche die Kartoffeln und schneide sie in Spalten. Halbiere kleine Exemplare.

Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Streifen. Ziehe den Knoblauch ab. Wasche die Zitrone und schneide sie in Scheiben.

Vermenge in einer großen Schüssel Kartoffeln, Zwiebeln, Zitronenscheiben, Knoblauch und zwei Zweige Rosmarin mit 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer.

Verteile das Gemüse gleichmäßig in einer Auflaufform.

Tupfe die Hähnchenschenkel trocken und würze sie kräftig mit Salz, Pfeffer und Paprika.

Träufle Olivenöl über die Hähnchenschenkel und lege sie mit der Hautseite nach oben auf die Kartoffeln.

Verteile die restlichen Rosmarinzweige auf dem Fleisch und träufle den Honig über die Schenkel.

Backe alles auf mittlerer Schiene für 45 Minuten, bis die Haut knusprig ist und die Kartoffeln goldbraun sind.

