Würziges Fingerfood: Rosmarin-Parmesan-Kekse

Cracker sind immer eine tolle Wahl, wenn du eine Party oder ein Beisammensein mit Freunden planst. Sie naschen sich fröhlich weg und schmecken pur oder mit einem leckeren Dip. Diese Rosmarin-Parmesan-Kekse sind die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem würzigen Fingerfood mit einem besonderen Pfiff sind.

Rosmarin-Parmesan-Kekse: dein neuer Lieblingssnack

Für die Zubereitung der Rosmarin-Parmesan-Kekse benötigst du Mehl, Butter, saure Sahne und geriebenen Parmesan. Die Zutaten verrührst du zu einem glatten Teig, der dann eine Stunde kalt gestellt werden muss. Danach kannst du den Teig entweder zu einer Rolle formen und in Scheiben schneiden, oder du rollst ihn aus und stichst mit einem Plätzchenausstecher deiner Wahl kleine Kekse aus. Bestreiche diese vor dem Backen mit Eiweiß und bestreue sie mit gehacktem Rosmarin und Meersalz. Sobald die Cracker im Ofen an den Rändern braun werden, sind sie fertig.

Der Rosmarin bringt ein frisches, intensives Aroma, das in Kombination mit dem würzigen Parmesan-Käse besonders gut zur Geltung kommt. Diese Kekse eignen sich hervorragend als Begleitung zu Suppen oder Salaten und sind auch perfekt für ein Picknick oder eine Party. Außerdem sind sie ideal, um sie in großen Mengen vorzubereiten und in einer luftdichten Dose aufzubewahren. So hast du immer eine leckere Knabberei griffbereit.

Zu den Crackern passen viele verschiedene Dips. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rote-Bete-Zaziki? Auch dieser vegane Käse-Dip schmeckt unglaublich lecker. Eine tolle Geschmackskombi ergeben die Rosmarin-Parmesan-Kekse mit unserem Erbsen-Hummus.

Rosmarin-Parmesan-Kekse Anke 4.67 ( 9 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 30 Stück Zutaten 1x 2x 3x 125 g Mehl

60 g Butter

60 g saure Sahne

60 g Parmesan gerieben

Salz und Pfeffer

1 Eiweiß

3 Rosmarinzweige gehackt

Meersalzflocken Zubereitung Gib Mehl, Butter, saure Sahne, Parmesan und die Hälfte des Rosmarins in eine Schüssel. Würze mit Salz und Pfeffer und vermenge alles zu einem Teig.

Forme ihn zu einer Rolle oder Kugel und lege ihn in Frischhaltefolie gewickelt für 1 Stunde in den Kühlschrank.

Rolle den Teig danach aus und stich mit einem Plätzchenausstecher 🛒 Kekse aus.

Bestreiche sie mit dem Eiweiß und streue den restlichen Rosmarin und Meersalz darüber.

Verteile die Kekse auf einem mit Backpapier belegten Blech und backe sie 10 Minuten bei 200 °C Ober-/Unterhitze.

