Rosmarinkartoffeln aus der Heißluftfritteuse: knusprige Beilage voller Geschmack

Es gibt wenige Beilagen, die so einfach und gleichzeitig so köstlich sind wie perfekt gebackene Rosmarinkartoffeln. Sie passen zu so vielen Gerichten, machen immer eine gute Figur und schmecken sogar als Snack zwischendurch. Noch besser wird es, wenn du Rosmarinkartoffeln in der Heißluftfritteuse zubereitest. Denn so kannst du etwas Fett sparen und das Ergebnis wird trotzdem wunderbar knusprig. Gleich nachmachen!

Beilage zu Weihnachten: Rosmarinkartoffeln aus der Heißluftfritteuse

Kartoffeln gelten oft als eher langweilige Beilage. Dabei könnte dieses Vorurteil nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Schließlich gibt es kaum ein Lebensmittel, das vielseitiger einsetzbar ist. Ob sie zusammen mit anderen Zutaten eine Grundlage für köstliche Gnocchi bildet oder selbst im Mittelpunkt die Hauptrolle spielt – die tolle Knolle hat einiges in petto. Und das nicht nur geschmacklich. Sie ist eine großartige Quelle für Vitamin C, Kalium und Ballaststoffe – vorausgesetzt, man lässt die Schale dran.

Für Rosmarinkartoffeln aus der Heißluftfritteuse empfiehlt es sich also, die Kartoffeln nur gründlich zu waschen und nicht zu schälen. Kaufe am besten Knollen in Bio-Qualität, so sind sie nicht mit Pestiziden belastet. Auf diese Art gehen die wertvollen Nährstoffe nicht verloren. Als kleiner Bonus wird die Schale im Airfryer besonders knusprig.

Neben Kartoffeln benötigst du ein paar Zweige Rosmarin, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Von letzterem reicht etwa ein Esslöffel. Vermische die Kartoffeln in einer großen Schale damit, sodass sie gleichmäßig von allem bedeckt sind. Fülle sie dann in den Korb des Airfryers und frittiere die Kartoffeln, bis sie gleichmäßig knusprig sind. Dann heißt es nur noch genießen und daran erfreuen, dass es oftmals die einfachen Dinge sind, die das Leben lebenswert machen.

Hier sind einige Beispiele für weitere, leckere Kartoffelbeilagen. Macaire Kartoffeln sind eine Art Puffer aus Kartoffelteig. Frittierte Kartoffelkrapfen sind außen herrlich knusprig und innen nahezu himmlisch fluffig. Herzoginkartoffeln sehen raffiniert aus, sind aber eigentlich ganz einfach zubereitet.