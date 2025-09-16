Rote Bete aus der Heißluftfritteuse: besser geht Ofengemüse nicht

Der Airfryer ist gerade auf seinem Siegeszug durch die Küchen der Menschen und er macht keine Anstalten, anzuhalten. Viele wollen auf die Küchenmaschine nicht mehr verzichten und bereiten alles darin zu, was nicht gekocht werden muss. Meine neueste Entdeckung: Rote Bete aus der Heißluftfritteuse. Perfektion!

Rezept für Rote Bete aus der Heißluftfritteuse

Neulich wollte ich ein Risotto zubereiten und durchsuchte den Kühlschrank nach Zutaten, mit denen ich es etwas aufwerten könnte. Leider hatte ich im Gemüsefach etwas Ebbe. Nur zwei kleine Rote Beten schrumpelten vor sich hin. Hm, die mussten offensichtlich weg. Warum nicht, dachte ich mir und schälte und schnippelte sie. Aber unter das Risotto mischen wollte ich sie nicht. Da lächelte mich die Heißluftfritteuse in der Ecke an.

Kurzerhand war die Rote Bete mit etwas Öl beträufelt und der Airfryer erwachte mit einem Rauschen zum Leben. Ich breitete das Risotto zu, während das Gemüse friedlich vor sich hin schmurgelte. Das Ergebnis: perfekt gegarte Würfel, die eine hervorragende Konsistenz hatten und dem Reisgericht eine feine Süße verliehen. Ich kürte Rote Bete aus der Heißluftfritteuse direkt zu einer meiner neuen Lieblings-Gemüsebeilagen.

Rote Bete aus der Heißluftfritteuse eignet sich aber nicht nur als Beilage zu Risotto, sondern auch als Teil ganz anderer Mahlzeiten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Bett aus Hummus, auf dem die hübschen roten Stücke platziert werden? Zusammen mit etwas Zwiebeln und Feta, die ebenfalls gut in den Airfryer passen, wird schnell eine vegetarische Hauptspeise daraus, die dir den Kopf verdreht. Und für fleischliebende Menschen: Auch als Gemüse zu Schmorgerichten oder Steaks kann ich mir die Bete gut vorstellen.

Schmeiß die Fritteuse an und los geht’s! Wo du gerade dabei bist, kannst du dich gleich von weiteren, köstlichen Rezeptideen auf unserer Seite inspirieren lassen. So versorgt dich Ofengemüse aus der Heißluftfritteuse auf leckerste Art mit Vitaminen und Nährstoffen. Dazu passen Frikadellen. Und wusstest du, dass du auch Kaiserschmarrn im Airfryer herstellen kannst?

Rote Bete aus der Heißluftfritteuse Nele 4.09 ( 209 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Rote Bete

etwas Olivenöl

Salz und Pfeffer

150 g Feta optional Zubereitung Schäle die Rote Bete und schneide sie in Stücke nach deinem Geschmack.

Vermische sie in einer Schale mit etwas Olivenöl (etwa 1 EL), Salz und Pfeffer nach Geschmack.

Fülle das Gemüse auf etwas Backpapier 🛒 in den Airfryer-Korb und backe es bei 180 °C etwa 30 Minuten lang, bis es gar ist. Notizen Tipp: Verwendest du Feta, gib diesen in den letzten 10 Minuten der Backzeit hinzu.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.