Schäle und schneide Rote Bete und Knoblauch in feine Würfel. Trage dabei am besten Einmalhandsuche. Schwitze die Rote Bete, den Knoblauch und die Mandeln für ca. 3 Minuten im Olivenöl an. Gib dann 4 EL Wasser hinzu und dünste es für weitere 5 Minuten. Nimm alles vom Herd und lass alles ein wenig abkühlen.