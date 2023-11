Unscheinbares Äußeres, spektakuläres Inneres: Die Rede ist von der Roten Bete, einem traditionellen deutschen Wurzelgemüse. Zubereitet als Carpaccio, kommt die wunderschöne tiefrote Farbe der Roten Rübe so richtig schön zur Geltung. Schnell gemacht und hübsch angerichtet, ist unser Rezept für Rote-Bete-Carpaccio mit Schafskäse ein echter Hingucker und macht ordentlich was her, wenn Gäste kommen!

Vegetarischer Vorspeisen-Klassiker: Rote-Bete-Carpaccio mit Schafskäse

Wir sind große Fans vom leicht erdigen Geschmack der Roten Bete. Besonders gut passt dieser zum kräftigen Aroma von Schafskäse. Eine schöne Zutaten-Kombination, die auch Rote-Bete-Skeptiker überzeugen wird. Hauchdünn geschnittene, säuerliche Rote-Bete-Scheiben treffen auf zerkrümelten Schafskäse, frischen, leicht herben Rucola und ein süß-säuerliches Dressing aus gutem Olivenöl, Apfelessig und Orangensaft und Honig. Mit Kräutern wie Thymian und Dill schmeckt das Dressing wunderbar frisch. Geröstete Walnüsse verleihen der Vorspeise einen feinen Crunch. Wahrlich ein Gedicht!

Das Rote-Bete-Carpaccio mit Schafskäse ist als raffinierte Vorspeise eine tolle vegetarische Alternative zum italienischen Klassiker Rinder-Carpaccio. Das Original stammt aus dem Jahre 1950 und wurde bereits in Italien als Vorspeise serviert. Damals wie heute besteht ein Carpaccio aus hauchdünnen rohen Rindfleisch-Scheiben, angerichtet auf einem Rucola-Bett, serviert mit einem Dressing aus Parmesan, Zitrone, Olivenöl und Trüffel. Gerichte leben auch von Veränderung. Daher verzichten wir in unserem Rezept auf Trüffel, ersetzen den Parmesan durch Schafskäse und die Zitrone durch Orangensaft. Dieser verleiht dem Dressing eine winterliche Note und harmoniert wunderbar mit der erdigen Roten Bete und dem kräftigen Schafskäse.

Die typische rote Farbe verdankt die Rote Bete dem Farbstoff Betanin, der auch als natürliche Lebensmittelfarbe verwendet wird. Er ist ein Antioxidans, das entzündungshemmend und blutdrucksenkend wirkt. Ein Grund mehr, Rote Bete, die in Deutschland vor allem als klassisches Wintergemüse gilt, wieder mehr auf die Teller und in die Töpfe zu holen. Und deine Gäste beim nächsten Besuch mit unserem köstlichen Rote-Bete-Carpaccio mit Schafskäse zu überraschen!

Mit einem frischen Baguette und einigen Dips reicht das Rote-Bete-Carpaccio mit Schafskäse auch als leichtes Hauptgericht für eine Person – und bringt zudem bunte Abwechslung auf den sonst vielleicht manchmal langweiligen Abendbrottisch.

100 g gekochte Rote Bete

60 g Rucola

100 g Schafskäse

40 g Walnüsse

2 EL Olivenöl

2 EL Apfelessig

1 EL Orangensaft

1 EL Honig

Salz

Pfeffer

1 TL frischer Thymian

2 TL frischer Dill Anleitungen Schäle die Rote Bete und schneide sie mit einem Messer oder einem Gemüsehobel in hauchdünne Scheiben. Trage dabei am besten Handschuhe, die Rote Bete färbt stark.

Richte die Rote Bete-Scheiben kreisförmig auf einem großen Teller an. Wasche den Rucola, schleudere ihn trocken und schneide ihn etwas kleiner, damit man ihn gut essen kann. Verteile ihn mittig auf der Roten Bete.

Brösele den Schafskäse klein und röste die Walnüsse ohne Fett in einer Pfanne an, bis sie goldbraun sind. Verteile Schafskäse und Nüsse auf dem Carpaccio.

Vermische für das Dressing Olivenöl, Apfelessig, Orangensaft, Honig und die Kräuter miteinander. Gib das Dressing auf das Rote-Bete-Carpaccio. Würze bei Bedarf mit frisch gemahlenem Pfeffer und Salz nach. Serviere das fertige Rote-Bete-Carpaccio deinen staunenden Gästen. Notizen Wählst du veganen Käse und ersetzt den Honig durch Agavendicksaft, wird aus dem vegetarischen Carpaccio sogar ein veganes Gericht. Statt des herben Rucolas passt auch ein milder Feldsalat hervorragend zum Carpaccio.

